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19:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Умер вице-чемпион Европы Юрий Шикунов

15 марта, на 82-м году жизни, скончался бывший футболист сборной СССР Юрий Шикунов, сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги.

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Источник: Спорт-Экспресс

На клубном уровне Шикунов выступал за таганрогское «Торпедо», ростовские СКА и «Ростсельмаш». Со сборной СССР завоевал серебро чемпионата Европы-1964, а со СКА — серебро чемпионата СССР-1966.

Дважды Шикунов попадал в список 33 лучших игроков СССР.

После завершения карьеры Шикунов работал начальником СКА, тренером в «Ростсельмаше» и возглавлял «Шахтер» из Шахт.

5 декабря в возрасте 83 лет ушел из жизни другой легендарный футболист СКА и сборной СССР — чемпион Европы-1960 Виктор Понедельник.

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