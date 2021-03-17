«Арсенал» разгромил «Чертаново» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Тульский «Арсенал» одержал крупную победу над московским «Чертаново» в матче молодежного первенства России по футболу.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Тульский «Арсенал» одержал крупную победу над московским «Чертаново» в матче молодежного первенства России по футболу.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:0, голы забили Максим Кайнов (17-я минута), Данила Стрельчук (45), Артем Лейбин (65 и 72).
Начало матча было отложено на 45 минут