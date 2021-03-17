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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» разгромил «Чертаново» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Тульский «Арсенал» одержал крупную победу над московским «Чертаново» в матче молодежного первенства России по футболу.

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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:0, голы забили Максим Кайнов (17-я минута), Данила Стрельчук (45), Артем Лейбин (65 и 72).

Начало матча было отложено на 45 минут из-за того, что автобус с игроками «Арсенала» застрял в пробке на въезде в Москву.

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