Определились клубы-претенденты на медали молодежного первенства России

В среду прошел заключительный, 18-й тур первой части турнира. Пятью лучшими клубами группы А стали «Краснодар» (44 очка), московский «Спартак» (39), грозненский «Ахмат» (35), «Сочи» (27) и «Ростов» из Ростова-на-Дону (24). В группе Б в топ-5 вошли московский ЦСКА (46), санкт-петербургский «Зенит» (46), московский «Локомотив» (36), казанский «Рубин» (30) и московское «Строгино» (24).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4ef3d5116bea10bdc7c6" data-vnd="4ef3d5116bea10bdc7c6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4ef3d5116bea10bdc7c6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В финальной части топ-5 клубов группы А будут играть против пяти лучших из группы Б, таким образом в первенстве будет сыграно еще 10 туров. Победителем турнира станет команда, набравшая больше всех очков по итогам первенства.