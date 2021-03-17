Определились клубы-претенденты на медали молодежного первенства России
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Определились 10
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Определились 10
В среду прошел заключительный, 18-й тур первой части турнира. Пятью лучшими клубами группы А стали «Краснодар» (44 очка), московский «Спартак» (39), грозненский «Ахмат» (35), «Сочи» (27) и «Ростов» из
В финальной части топ-5 клубов группы А будут играть против пяти лучших из группы Б, таким образом в первенстве будет сыграно еще 10 туров. Победителем турнира станет команда, набравшая больше всех очков по итогам первенства.
Команды групп А и Б, занявшие в первой части турнира места с 6-го по 10-е, также проведут матчи друг с другом.