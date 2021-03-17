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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились клубы-претенденты на медали молодежного первенства России

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Определились 10 клубов-участников финальной части молодежного первенства России по футболу, которые разыграют медали турнира сезона-2020/21.

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Источник: РИА "Новости"

В среду прошел заключительный, 18-й тур первой части турнира. Пятью лучшими клубами группы А стали «Краснодар» (44 очка), московский «Спартак» (39), грозненский «Ахмат» (35), «Сочи» (27) и «Ростов» из Ростова-на-Дону (24). В группе Б в топ-5 вошли московский ЦСКА (46), санкт-петербургский «Зенит» (46), московский «Локомотив» (36), казанский «Рубин» (30) и московское «Строгино» (24).

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В финальной части топ-5 клубов группы А будут играть против пяти лучших из группы Б, таким образом в первенстве будет сыграно еще 10 туров. Победителем турнира станет команда, набравшая больше всех очков по итогам первенства.

Команды групп А и Б, занявшие в первой части турнира места с 6-го по 10-е, также проведут матчи друг с другом.

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