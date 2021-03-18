Диего Форлан — про матч с Ганой, переход в «Локомотив», музыку и жизнь после карьеры

Диего рассказал, что бы сделал на месте Суареса в том самом матче с Ганой.

«Чемпионат», нам передаёт привет из Уругвая сам Диего Форлан! Теперь он носит чёрное поло с лого испанской Ла Лиги, представляя на мировой арене чемпионат, где в нулевые играл за «Атлетико» и «Вильярреал».

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Мне повезло: Форлан был в своём уругвайском доме, и нам удалось поговорить с ним пять минут по видеосвязи. Так быстро — потому что теперь Диего многодетный отец, по дому бегают трое детей, на подходе ещё один.

Vamos!



— Диего, как ваши дела?

— Всё хорошо, недолго работал тренером «Пеньяроля» — моей родной и любимой команды, где я вырос и начал футбольный путь. Временно закончил, учился, через пару дней должна появиться новая работа. А так наслаждаюсь временем после завершения карьеры: играю в теннис, гольф и падел, выступаю экспертом на ТВ, много времени провожу с семьёй.

— Когда внуки спросят о вашей игре в футбол, какие моменты и голы вы вспомните?

— Обязательно вспомню чемпионат мира в Южной Африке и победу в Кубке Америки через год. Дубль за «Атлетико» в финале Лиги Европы. Гол в ворота «Барселоны» в 2008 году на «Висенте Кальдероне»: бил очень издалека и опустил мяч в правый нижний угол. А также гол Сенегалу в 2002-м: принял мяч на грудь и тут же из-за штрафной ударил в девятку.



— Помните тот самый матч с Ганой и игру рукой от Суареса? Что бы вы сделали на его месте?

— Ух, меня тогда не было в нашей штрафной, но я видел, как наши ребята пытались дотянуться до мяча головой, а потом Луис сыграл рукой. Благодаря этому удалению мы победили. А что бы сделал я… Не знаю. Думаю, точно не сыграл бы рукой и даже не подумал бы об этом (смеётся). Попробовал бы отбить чем-то ещё.

— Недавно узнал, что вы снимались в коротком фильме-презентации заявки Уругвая и Аргентины на ЧМ-2030 года, играли такого спецагента в смокинге. Как это было?

— Для меня — волшебный опыт, тем более на площадке рядом со мной была Наталья Орейро. Нам очень хочется, чтобы чемпионат мира прошёл у нас дома, ровно через сто лет после первого в истории чемпионата мира как раз в Уругвае. А сниматься было несложно — благодаря футболу на любую работу я настраиваюсь, как на важный матч, который надо качественно провести.

Права на видео принадлежат LALA Link Audiovisual. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Protocolo Celeste.

— Любимый мультфильм ваших детей?

— Их вкусы постоянно меняются. Сейчас в основном смотрят про животных и динозавров, нравится мультик про собак Paw Patrol.

— Когда последний раз вы сами мыли дом?

— Недавно. У нас же трое детей, поэтому надо много помогать, если вижу что-то грязное — обязательно помою. Что логично.



— Какая музыка вас мотивирует в футболе и жизни?

— Песни группы Queen.



— Давайте составим сборную из тех, с кем вы играли.

— Я выходил на поле с величайшими: Криштиану, Агуэро, Суарес, Кавани, Рой Кин, Пол Скоулз. Сборной для всех не хватит.



— В 2011 году в России писали, что вы могли перейти в «Локомотив». Верно?

— Да, они действительно интересовались, но официального предложения не поступило. Хотя я бы подумал, Россия — большая красивая страна, сильный чемпионат.