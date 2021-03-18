Тренер бывшего соперника ЦСКА и «Краснодара» получил срок. Вместо плей-офф Лиги Европы он отправится в тюрьму
Криминальная история из Хорватии.
Криминальная история из Хорватии.
«Динамо» Загреб — хедлайнер хорватского футбола, регулярно продающий лучших футболистов в большие лиги. С 2003-го по 2016-й проектом руководил Здравко Мамич. За это время босс главного клуба Хорватии сумел продать игроков на 185 миллионов евро. Самые громкие сделки — Модрич, Эдуардо и Чорлука в АПЛ, Ковачич — в «Реал», Ловрен — в «Лион».
|Игрок
|Сезон
|Куда
|За сколько (млн евро)
|Лука Модрич
|2008/09
|Тоттенхэм
|21
|Эдуардо
|2007/08
|Арсенал
|13,5
|Ведран Чорлука
|2007/08
|Ман Сити
|13
|Матео Ковачич
|2012/13
|Реал
|11
|Деян Ловрен
|2009/10
|Лион
|8
|Йозо Шимунович
|2015/16
|Селтик
|7,5
|Марио Манджукич
|2010/11
|Вольфсбург
|7
|Огнен Вукоевич
|2008/09
|Динамо К
|6
|Йерко Леко
|2003/04
|Динамо К
|5,5
|Марцело Брозович
|2016/17
|Интер
|5
Здравко Мамич — очень экспрессивный мужчина. Он угрожал журналистам (сравнивал их с представительницами другой древнейшей профессии), кусался с фанатами прямо на
Чтобы вы понимали всю одиозность личности Здравко, вот еще один эпизод из его биографии. В 2017 году он поехал на историческую родину в Боснию на могилу отца, и как только вышел из машины, в него выстрелили. В ногу. Снайпер сделал это специально, чтобы припугнуть потерявшего берега Здравко. Убить его мечтал чуть ли не каждый обиженный. А таких набралась целая армия.
Несмотря на покушение, от хорватской тюрьмы Здравко спрятался именно в Боснии. Хорватия уже объявила Мамича в международный розыск, но пока мошенник скрывается на исторической родине, смысла в этом мало: Босния не выдает преступников по запросу Хорватии. Особенно если у этих преступников боснийский паспорт. А у Здравко такой имеется.
Здравко всегда был наполнен духом авантюризма. Прилично зарабатывать он стал еще во время войны Хорватии за независимость. В каких бизнесах его только не видели: торговля оружием, приватизация государственных предприятий, работа с мафией — Мамич делал деньги на всем. На одних подозрительных операциях в деревообрабатывающей промышленности Здравко заработал 14 миллионов местных крон, а после его «участия» количество работников на некоторых предприятиях сократилось вдвое.
Когда Здравко добрался до футбола, то быстро понял, на чем можно подняться.
В итоге дело футболист выиграл лишь в 2014-м.
Главная претензия к Мамичам — мошенничество. Пока Здравко руководил загребским «Динамо», в клубе работала схема: комиссионные с продажи игроков не декларировались, а делились между клубом и руководством. Чтобы было проще проводить такие операции, Здравко пустил в долю еще одного менеджера Давида Врбановича, налогового чиновника Милана Пернара и младшего брата — временами главного тренера — Зорана Мамича.
Правоохранительные органы размотали этот клубок только к ноябрю 2015 года — тогда всех четверых арестовали по подозрению в мошенничестве. Дело затянулось и до реальных судебных слушаний дошло лишь в 2018-м. В суде выступали даже Модрич и Ловрен — именно по их трансферам у прокурора возникло больше всего вопросов. Позже стало известно, что на продаже Модрича в «Тоттенхэм» Мамичи с подельниками заработали 10 миллионов евро. А еще братья не заплатили налогов почти на 2 миллиона евро.
Но оказывается, в Хорватии весьма своеобразное законодательство. Согласно местному уголовному кодексу приговор о лишении свободы вступает в силу немедленно, только если срок наказания больше пяти лет. В противном случае приговор должен подтвердить верховный суд страны. Так что очутиться в тюрьме ни братья, ни другие фигуранты без визы на самом высшем уровне просто не могли. Интересно, что Здравко этого не знал, поэтому заранее скрылся в Боснии, а Зоран в это время в Эмиратах спокойненько тренировал «Аль-Айн».
Зоран Мамич до последнего был главным тренером «Динамо». Кстати, не в первый раз (брат назначал его дважды). Мало того, что его назначили на эту должность после скандального ареста в 2015-м, так он впоследствии еще и занял должность спортивного директора, которую до 2016-го занимал его брат Здравко. После всего произошедшего!
При этом Зоран хорошо делал свою работу. Команда при нем прогрессировала, зажигала новых звезд: Оршич совсем скоро уедет в
И что же выходит? Спортивный и экономический потенциал загребского «Динамо» исчезнет после того, как братья Мамичи — главные творцы клубного счастья на протяжении последних без малого 20 лет — окажутся за решеткой? Или придут новые люди с новыми схемами, и прежняя жизнь продолжится? При всей преступной составляющей и мошенничестве Здравко и Зоран Мамичи, как это ни парадоксально, развивали хорватский футбол. Просто вспомните, сколько человек, прошедших через «Динамо» Загреб, играли в финале ЧМ-2018.
Константин Кринский