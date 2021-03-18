Тренер бывшего соперника ЦСКА и «Краснодара» получил срок. Вместо плей-офф Лиги Европы он отправится в тюрьму

В понедельник Верховный суд Хорватии приговорил к 5-летнему тюремному сроку главного тренера загребского «Динамо» Зорана Мамича. Также в тюрьму отправятся его брат Здравко (6,5 лет) и экс-директор «Динамо» Дамир Врбанович (3 года)

«Динамо» Дамир Врбанович (3 года) Естественно, Мамич уже подал в отставку. 18 марта «Динамо» под руководством его временного сменщика проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Тоттенхэма»

Кроме мошенничества братьев обвиняют в уходе от уплаты налогов, а по их делу проходили даже такие футболисты, как Лука Модрич и Деян Ловрен

Здравко Мамич долго рулил хорватским футболом. А сейчас сбежал от тюрьмы в Боснию

«Динамо» Загреб — хедлайнер хорватского футбола, регулярно продающий лучших футболистов в большие лиги. С 2003-го по 2016-й проектом руководил Здравко Мамич. За это время босс главного клуба Хорватии сумел продать игроков на 185 миллионов евро. Самые громкие сделки — Модрич, Эдуардо и Чорлука в АПЛ, Ковачич — в «Реал», Ловрен — в «Лион».

Топ-10 продаж «Динамо» Загреб в период Здравко Мамича Игрок Сезон Куда За сколько (млн евро) Лука Модрич 2008/09 Тоттенхэм 21 Эдуардо 2007/08 Арсенал 13,5 Ведран Чорлука 2007/08 Ман Сити 13 Матео Ковачич 2012/13 Реал 11 Деян Ловрен 2009/10 Лион 8 Йозо Шимунович 2015/16 Селтик 7,5 Марио Манджукич 2010/11 Вольфсбург 7 Огнен Вукоевич 2008/09 Динамо К 6 Йерко Леко 2003/04 Динамо К 5,5 Марцело Брозович 2016/17 Интер 5

Здравко Мамич — очень экспрессивный мужчина. Он угрожал журналистам (сравнивал их с представительницами другой древнейшей профессии), кусался с фанатами прямо на пресс-конференциях, после чего оказывался в полицейском участке, в прямом эфире на радио уничтожал министра спорта, науки и образования Хорватии и очень, ну очень часто менял главных тренеров. За 13 лет работы у руля «Динамо» Здравко попробовал на посту главного тренера 15 человек (Иванович, Сольдо, Халилходжич, Чачич, Кранчар, Зоран Мамич и другие).

Чтобы вы понимали всю одиозность личности Здравко, вот еще один эпизод из его биографии. В 2017 году он поехал на историческую родину в Боснию на могилу отца, и как только вышел из машины, в него выстрелили. В ногу. Снайпер сделал это специально, чтобы припугнуть потерявшего берега Здравко. Убить его мечтал чуть ли не каждый обиженный. А таких набралась целая армия.

Несмотря на покушение, от хорватской тюрьмы Здравко спрятался именно в Боснии. Хорватия уже объявила Мамича в международный розыск, но пока мошенник скрывается на исторической родине, смысла в этом мало: Босния не выдает преступников по запросу Хорватии. Особенно если у этих преступников боснийский паспорт. А у Здравко такой имеется.

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Братья Мамичи заключали с игроками дикие контракты — футболисты отдавали им до половины зарплаты

Здравко Мамич | Источник: AFP 2020

Здравко всегда был наполнен духом авантюризма. Прилично зарабатывать он стал еще во время войны Хорватии за независимость. В каких бизнесах его только не видели: торговля оружием, приватизация государственных предприятий, работа с мафией — Мамич делал деньги на всем. На одних подозрительных операциях в деревообрабатывающей промышленности Здравко заработал 14 миллионов местных крон, а после его «участия» количество работников на некоторых предприятиях сократилось вдвое.

Когда Здравко добрался до футбола, то быстро понял, на чем можно подняться.

Мамич заставлял футболистов подписывать странные контракты, по которым они должны были ему откатывать до половины своей зарплаты. История получила огласку после громкого дела Эдуардо — тот подал в суд на Мамича еще в 2009-м. Оказывается, Здравко обязал игрока отдавать ему половину зарплаты на протяжении всей карьеры! А Эдуардо, между прочим, поиграл за «Арсенал» и «Шахтер».

В итоге дело футболист выиграл лишь в 2014-м.

В 2015-м братьев осудили за грязные трансферы Модрича и Ловрена. Но в тюрьму они не сели

Главная претензия к Мамичам — мошенничество. Пока Здравко руководил загребским «Динамо», в клубе работала схема: комиссионные с продажи игроков не декларировались, а делились между клубом и руководством. Чтобы было проще проводить такие операции, Здравко пустил в долю еще одного менеджера Давида Врбановича, налогового чиновника Милана Пернара и младшего брата — временами главного тренера — Зорана Мамича.

Лука Модрич | Источник: AFP 2020

Правоохранительные органы размотали этот клубок только к ноябрю 2015 года — тогда всех четверых арестовали по подозрению в мошенничестве. Дело затянулось и до реальных судебных слушаний дошло лишь в 2018-м. В суде выступали даже Модрич и Ловрен — именно по их трансферам у прокурора возникло больше всего вопросов. Позже стало известно, что на продаже Модрича в «Тоттенхэм» Мамичи с подельниками заработали 10 миллионов евро. А еще братья не заплатили налогов почти на 2 миллиона евро.

Но оказывается, в Хорватии весьма своеобразное законодательство. Согласно местному уголовному кодексу приговор о лишении свободы вступает в силу немедленно, только если срок наказания больше пяти лет. В противном случае приговор должен подтвердить верховный суд страны. Так что очутиться в тюрьме ни братья, ни другие фигуранты без визы на самом высшем уровне просто не могли. Интересно, что Здравко этого не знал, поэтому заранее скрылся в Боснии, а Зоран в это время в Эмиратах спокойненько тренировал «Аль-Айн».

Теперь, в 2021-м, почти все фигуранты получат по заслугам. Врбанович сядет на 3 года, Пернар — на полтора. Да и Зоран Мамич присядет почти на пять лет, отправившись с тренерской скамьи прямиком в тюрьму. Здравко, как самый старший и более продвинутый, проведет в заключении 6,5 лет. Если его, конечно, поймают.

Здравко дважды делал брата Зорана главным тренером «Динамо». В этом сезоне он прошел ЦСКА и «Краснодар»

Зоран Мамич до последнего был главным тренером «Динамо». Кстати, не в первый раз (брат назначал его дважды). Мало того, что его назначили на эту должность после скандального ареста в 2015-м, так он впоследствии еще и занял должность спортивного директора, которую до 2016-го занимал его брат Здравко. После всего произошедшего!

Никола Влашич | Источник: РИА "Новости"

Футбол Лига Европы 2020/2021 1/8 финала, 18.03.2021, 20:55 Динамо З - Тоттенхэм Хотспур -

При этом Зоран хорошо делал свою работу. Команда при нем прогрессировала, зажигала новых звезд: Оршич совсем скоро уедет в топ-лигу, а за Гвардиола уже заплатил «Лейпциг». Да и вспомните, как хороша была команда Мамича в Лиге Европы: ни разу не проиграла в группе, победила ЦСКА, а в 1/16 финала прошла «Краснодар». 18 марта динамовцам предстоит сыграть ответный матч против «Тоттенхэма» (в первом проиграли 0:2).

И что же выходит? Спортивный и экономический потенциал загребского «Динамо» исчезнет после того, как братья Мамичи — главные творцы клубного счастья на протяжении последних без малого 20 лет — окажутся за решеткой? Или придут новые люди с новыми схемами, и прежняя жизнь продолжится? При всей преступной составляющей и мошенничестве Здравко и Зоран Мамичи, как это ни парадоксально, развивали хорватский футбол. Просто вспомните, сколько человек, прошедших через «Динамо» Загреб, играли в финале ЧМ-2018.