Нашли себя в Европе, или как экс-легионеры «Астаны» моментально стали «своими» в новых клубах

Текущее межсезонье стало для «Астаны» чуть ли не самым беспокойным за всю историю клуба. Стан шестикратных чемпионов КПЛ покинуло больше десяти футболистов, как местных, так и легионеров. Несколько игроков уехали в Европу, где уже с первых же матчей начали демонстрировать свой класс. Подробнее об этом — в материале корреспондента Vesti.kz.

Одним из героев нашего обзора станет кипрский нападающий Пиерос Сотириу, который в начале февраля был куплен болгарским «Лудогорцем». За этот непродолжительный срок форвард, забивший в прошлом сезоне чемпионата Казахстана шесть мячей, провел пять неполных матчей в рамках местного первенства. В каждой игре Пиерос выходил на замену, но отметился лишь одной желтой карточкой.

Зато три матча, два из которых в старте, Сотириу провел в Кубке Болгарии. Позавчера состоялась встреча с «Локомотивом Пловдив», которая завершилась победой «Лудогорца» со счетом 2:1. Автором стартового гола матча стал именно Сотириу, забивший первый мяч в футболке новой команды.

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Параллельно в Румынии за местный «ЧФР Клуж» дебютировал исландец Рунар Мар Сигурьонссон. 14 марта его клуб в домашних стенах разгромил «Политехнику Яссы» — 4:0. Экс-хавбек «Астаны» вышел на поле за 14 минут до финального свистка, но успел отметиться изящной голевой передачей в стиле бывшего полузащитника «Реала» Гути. Ассист пяткой в дебюте — огонь.

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28 февраля в чемпионате Польши дебютировал экс-защитник «Астаны» Урош Радакович, ныне выступающий за «Вислу Краков». Сербский оборонец вышел на замену в игре против «Вислы Плоцк» на 77-й минуте. Спустя восемь минут он забил первый гол за клуб, отличившись после подачи с углового. Самое любопытное, что при выходе на замену «Висла Краков» уступала со счетом 0:1, но до финального свистка успела забить трижды и добыть победу — 3:1.

Отметим, что Урош играет за одну команду с казахстанцем Георгием Жуковым и экс-футболистом «Жетысу» Давидом Мавутором. В составе «Астаны» Радакович провел 13 матчей во всех турнирах, но запомнился лишь автоголом.

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