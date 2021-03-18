Нашли себя в Европе, или как экс-легионеры «Астаны» моментально стали «своими» в новых клубах
Уже есть гол в дебюте и ассист пяткой.
Уже есть гол в дебюте и ассист пяткой.
Текущее межсезонье стало для «Астаны» чуть ли не самым беспокойным за всю историю клуба. Стан шестикратных чемпионов КПЛ покинуло больше десяти футболистов, как местных, так и легионеров. Несколько игроков уехали в Европу, где уже с первых же матчей начали демонстрировать свой класс. Подробнее об этом — в материале корреспондента Vesti.kz.
Одним из героев нашего обзора станет кипрский нападающий Пиерос Сотириу, который в начале февраля был куплен болгарским «Лудогорцем». За этот непродолжительный срок форвард, забивший в прошлом сезоне чемпионата Казахстана шесть мячей, провел пять неполных матчей в рамках местного первенства. В каждой игре Пиерос выходил на замену, но отметился лишь одной желтой карточкой.
Зато три матча, два из которых в старте, Сотириу провел в Кубке Болгарии. Позавчера состоялась встреча с «Локомотивом Пловдив», которая завершилась победой «Лудогорца» со счетом 2:1. Автором стартового гола матча стал именно Сотириу, забивший первый мяч в футболке новой команды.
Параллельно в Румынии за местный «ЧФР Клуж» дебютировал исландец Рунар Мар Сигурьонссон. 14 марта его клуб в домашних стенах разгромил «Политехнику Яссы» — 4:0.
28 февраля в чемпионате Польши дебютировал
Отметим, что Урош играет за одну команду с казахстанцем Георгием Жуковым и
Напомним, что из легионеров столичный клуб также покинул белорусский полузащитник Иван Маевский, который присоединился к российскому клубу «Ротор».