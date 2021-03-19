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13:39 (мск), источник: Чемпионат.com

У Роналдиньо начались серьёзные проблемы с алкоголем. Его друзья бьют тревогу

У бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо появились проблемы с алкоголем после ареста в Парагвае и смерти матери. Друзья бразильца обеспокоены его состоянием.

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Источник: AP 2020

«Каждый день — это вечеринка. Он утром начинает пить водку, виски, джин и прекращает только на следующее утро. Мы заметили, что после смерти матери он стал больше пить», — приводит слова одного из друзей Роналдиньо Marca со ссылкой на бразильскую газету Extra.

«У него была новогодняя вечеринка. Несколько друзей из Рио поехали туда, потому что он чувствует себя очень одиноким в том необъятном месте, где он живет. Он живёт в крепости со всем, что ему нужно. У Роналдиньо огромное сердце, и он старается быть щедрым со своими друзьями. Но не все из них настоящие друзья, и я вижу, что ему наносят большой ущерб», — сказал второй друг.

Напомним, что Роналдиньо завершил игровую карьеру в январе 2018 года.

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