Канделаки: Аршавин — лучший эксперт сегодняшнего футбольного телевидения. Это дар, который невозможно воспитать

«У нас Андрей Аршавин на контракте. Честно говоря, с Андреем Аршавиным мало кто может сравниться. Я считаю, что это лучший эксперт сегодняшнего футбольного телевидения.



Я объясню, я никогда не претендовала на знание спорта. Но я точно претендую на продюсерскую экспертизу. Чтобы быть экспертом в эфире федерального спортивного канала, не платного спортивного канала, если платный спортивный, вы заплатили — и дальше там может быть все, что хотите, только для вас, для спортивных болельщиков. А федеральный спортивный канал для всех. И жена рядом может оказаться, и ребенок может подойти. Важны реакция, чувство юмора, самоирония, острота мышления, острота реакции и многие другие вещи.



Первое качество и навык ведущего — реакция. Реакция Аршавина — мгновенная. Просто посмотрите, как он шутит, как он говорит, как он реагирует. Это просто дар. Это или есть… Это невозможно воспитать. Я кого хочешь научу разговаривать по суфлеру. Но научить человека таким реакциям невозможно. У Аршавина блестящая реакция. Я бы хотела, чтобы его как можно больше было в эфире», — сказала Канделаки в эфире радио «Комсомольская правда».