Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Химки
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Леванте
Все события
Фоторепортажи
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
24Первый гол Рондона за ЦСКА, переживания Мариу Фернандеса, солнце и метель в Москве
13:47 (мск), источник: Sport24

Канделаки: Аршавин — лучший эксперт сегодняшнего футбольного телевидения. Это дар, который невозможно воспитать

Генеральный продюсер субхолдинга «Матч ТВ» Тина Канделаки дала интервью, в котором дала высокую оценку работе на телевидении бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина.

Наверх
Источник: Sport24

«У нас Андрей Аршавин на контракте. Честно говоря, с Андреем Аршавиным мало кто может сравниться. Я считаю, что это лучший эксперт сегодняшнего футбольного телевидения.

Я объясню, я никогда не претендовала на знание спорта. Но я точно претендую на продюсерскую экспертизу. Чтобы быть экспертом в эфире федерального спортивного канала, не платного спортивного канала, если платный спортивный, вы заплатили — и дальше там может быть все, что хотите, только для вас, для спортивных болельщиков. А федеральный спортивный канал для всех. И жена рядом может оказаться, и ребенок может подойти. Важны реакция, чувство юмора, самоирония, острота мышления, острота реакции и многие другие вещи.

Первое качество и навык ведущего — реакция. Реакция Аршавина — мгновенная. Просто посмотрите, как он шутит, как он говорит, как он реагирует. Это просто дар. Это или есть… Это невозможно воспитать. Я кого хочешь научу разговаривать по суфлеру. Но научить человека таким реакциям невозможно. У Аршавина блестящая реакция. Я бы хотела, чтобы его как можно больше было в эфире», — сказала Канделаки в эфире радио «Комсомольская правда».

 Очаровательная экс-ведущая «Спартака» жестко высмеяла президента США, назвавшего Путина убийцей
«Мне страшно». Жена экс-футболиста сборной России запугана словами президента США про Путина
Турнир ждали два года. За чем следить на ЧМ по фигурному катанию
Хорваты уничтожили Моуринью, Погба вернулся. Обзор матчей ЛЕ
Владельца «Спартака» призвали сохранить Тедеско
«Ужас и дно»: что ожидает биатлон России на этапе в Эстерсунде
Два «Манчестера» выйдут в полуфинал Кубка: Топ ставок выходных
От алкоголизма к UFC: «гроза Хабиба» возвращается после нокаута
Василевский повторил личный рекорд. Скоро подвинет легенд НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь