Фейковая скамейка «Жетысу» — не единственное пересечение Златана с Казахстаном: он забивал сборной на 28-й секунде, ездил к Головкину и сорвал Деспотовичу переезд в МЛС
Помнит ли об этом?
Помнит ли об этом?
Один из ярчайших моментов первого тура КПЛ — 10 Златанов на скамейке «Жетысу» в матче с «Кайратом». Ринат Алюетов допустил тактическую ошибку,
Мы уже даже знаем, как Ибра выглядел бы в форме «Жетысу».
А если серьезно, то это, разумеется, техническая ошибка by Qazsport. Причем не единственная: среди указанных номеров (что бы они не означали) нет восьмерки — что создавало ложное впечатление, будто Златанами можно было при желании закрыть даже вратарскую линию.
Настоящий Ибрагимович
Швед признает, что он уже не тот, что 5−10 лет назад. Жаль, что ему никто не рассказал об успешных экспериментах по клонированию в лабораториях Талдыкоргана — наверняка порадовался бы и выложил в инстаграм. Особенно с учетом того, что сам составлял такую команду мечты.
Однако парочка пересечений с нашим футболом у него все же есть: Златан дважды играл против сборной Казахстана в отборе на ЧМ в Бразилии (2012 и 2013 годы).
В Мальме капитан шведов провел на поле весь матч (хозяева победили 2:0) и получил желтую карточку на 75-й минуте — в эпизоде со столкновением Шмидтгаля и Лустига.
А вот на поле «Астана Арены» Ибра сотворил
Такой эпичный мяч пропустил Андрей Сидельников, которому двумя годами ранее забил Хамит Алтынтоп, заработав премию Пушкаша.
Есть и другой занятный эпизод влияния Златана на казахстанский футбол: когда Ибра переехал в «Лос-Анджелес Гэлакси», те предпочли шведа… Джордже Деспотовичу.
Сербский игрок «Астаны», также выступавший за «Кайрат», «Тобол» и тот самый «Жетысу», почти перебрался в МЛС весной 2018-го. Джордже готовился к переходу несколько лет, прошел медобследование и даже, как утверждается, подписал двухлетний контракт. Сумма трансфера составила 1 млн евро. Однако затем в клуб залетел Ибра, а деморализованный Деспот вернулся в столичную команду, которую покинул тем же летом.
«Это был самый тяжелый момент в моей жизни. 2015 год, я играл с “Астаной” в Лиге Европы. После матча ко мне подошли скауты “ЛА Гэлакси” и предложили контракт. Я просто не мог поверить в это.
К моменту, когда я должен был получить американскую визу, Златан Ибрагимович покинул “Манчестер Юнайтед” и прямым рейсом вылетел в
Я держал телефон и не знал, как сказать об этом семье и родителям. Честно говоря, тогда даже хотел бросить футбол», — говорил Деспотович спустя годы.
Впрочем, сейчас у Джордже все хорошо: играет в РПЛ за «Рубин», и очень даже неплохо.
Вряд ли Ибра в курсе этой истории. Зато он ярый фанат Головкина. В 2016-м казахстанский нокаутер проводил бой в Лондоне. У Златана в этот день было манчестерское дерби, но он не мог пропустить такое событие.
«Уэйн Руни позвонил мне в субботу после победы над “Халлом”, — рассказывал боксерский промоутер Эдди Хирн. — Он сказал, что Златан — большой фанат Головкина, и спросил, можно ли ему приехать на бой. Я, конечно, ответил: “Да”. У них будет манчестерское дерби в этот день, но они могут успеть на бой, на котором будут другие звезды спорта и актеры. Это особенное событие».
В итоге швед забил гол в дерби, запрыгнул в машину и преодолел больше 300 километров, чтобы посмотреть бой и лично поздравить GGG с победой.
В раздевалку, кстати, тогда залетели и звезды «Игры Престолов».
«Чемпионами не становятся, ими рождаются», — подписал совместное фото Златан.
Интересно, знает ли Златан о существовании «Жетысу» и Деспотовича, или хотя бы помнит тот самый гол на «Астана Арене»?