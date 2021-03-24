Йозеф Блаттер отстранен от любой футбольной деятельности на шесть лет и восемь месяцев
ТАСС, 24 марта. Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) признала
ТАСС, 24 марта. Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) признала
Расследование касалось различных нарушений — незаконная выплата премиальных руководителям федерации, махинации при продлении договоров и оплата частных судебных издержек Вальке за счет организации. Блаттер признан виновным в нарушении трех статей кодекса этики, Вальке — четырех. Срок отстранения бывших функционеров составляет шесть лет и восемь месяцев. Также они должны выплатить штраф в размере 1 млн швейцарских франков.
Поскольку предыдущие запреты на участие в футбольной деятельности, наложенные на Блаттера и Вальке в 2015 и 2016 годах, еще не были сняты, то новое отстранение вступит в силу после истечения срока действия предыдущего: 8 октября 2021 года в отношении Блаттера и 8 октября 2025 года — в отношении Вальке.
Блаттеру 85 лет, он возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет по делу о коррупции. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. Вальке изначально был отстранен на 12 лет, впоследствии срок был сокращен до 10 лет.
Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американских властей швейцарская полиция задержала девять чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. В ходе коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены Блаттер, Вальке и бывший