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15:33 (мск), источник: ТАСС

Йозеф Блаттер отстранен от любой футбольной деятельности на шесть лет и восемь месяцев

ТАСС, 24 марта. Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) признала экс-президента организации Йозефа Блаттера и бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке виновными в различных нарушениях кодекса этики федерации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Источник: Reuters

Расследование касалось различных нарушений — незаконная выплата премиальных руководителям федерации, махинации при продлении договоров и оплата частных судебных издержек Вальке за счет организации. Блаттер признан виновным в нарушении трех статей кодекса этики, Вальке — четырех. Срок отстранения бывших функционеров составляет шесть лет и восемь месяцев. Также они должны выплатить штраф в размере 1 млн швейцарских франков.

Поскольку предыдущие запреты на участие в футбольной деятельности, наложенные на Блаттера и Вальке в 2015 и 2016 годах, еще не были сняты, то новое отстранение вступит в силу после истечения срока действия предыдущего: 8 октября 2021 года в отношении Блаттера и 8 октября 2025 года — в отношении Вальке.

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Блаттеру 85 лет, он возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Швейцарец был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет по делу о коррупции. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. Вальке изначально был отстранен на 12 лет, впоследствии срок был сокращен до 10 лет.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американских властей швейцарская полиция задержала девять чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. В ходе коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены Блаттер, Вальке и бывший вице-президент организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини.

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