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13:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» попала в рейтинг лучших клубов десятилетия

Также в списке клуб Зайнутдинова.

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Источник: Reuters

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубов десятилетия, куда вошла «Астана», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, рейтинг возглавила «Барселона» (Испания). Второе место занял еще один испанский клуб — мадридский «Реал». Тройку лидеров рейтинга замкнула «Бавария» (Германия).

Лучшим российским клубом в рейтинге стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб занял 42-е место. «Краснодар» расположился на 96-й строчке, а московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, занял 105-е место.

Что касается Казахстана, то в рейтинге представлен только один клуб — «Астана» разделила последнее, 139-е место с «Мальме» (Швеция).

Отметим, что при составлении рейтинга учитывались успехи клубов в официальных соревнованиях в период с января 2011 по декабрь 2020 года.

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