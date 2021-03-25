«Астана» попала в рейтинг лучших клубов десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубов десятилетия, куда вошла «Астана», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, рейтинг возглавила «Барселона» (Испания). Второе место занял еще один испанский клуб — мадридский «Реал». Тройку лидеров рейтинга замкнула «Бавария» (Германия).

Лучшим российским клубом в рейтинге стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб занял 42-е место. «Краснодар» расположился на 96-й строчке, а московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, занял 105-е место.

Что касается Казахстана, то в рейтинге представлен только один клуб — «Астана» разделила последнее, 139-е место с «Мальме» (Швеция).