«Астана» попала в рейтинг лучших клубов десятилетия
Также в списке клуб Зайнутдинова.
Также в списке клуб Зайнутдинова.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубов десятилетия, куда вошла «Астана», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, рейтинг возглавила «Барселона» (Испания). Второе место занял еще один испанский клуб — мадридский «Реал». Тройку лидеров рейтинга замкнула «Бавария» (Германия).
Лучшим российским клубом в рейтинге стал «Зенит».
Что касается Казахстана, то в рейтинге представлен только один клуб — «Астана» разделила последнее, 139-е место с «Мальме» (Швеция).
Отметим, что при составлении рейтинга учитывались успехи клубов в официальных соревнованиях в период с января 2011 по декабрь 2020 года.