Новые правила в мировом футболе. Что будет с финансовым фэйр-плей?
Изменения коснутся даже деятельности агентов.
Изменения коснутся даже деятельности агентов.
ФИФА и УЕФА планируют провести ряд важных для мирового футбола реформ: изменить подход к финансовому
Недавно итальянский журналист Танкреди Палмери и газета La Gazzatta dello Sport сообщили, что УЕФА планирует отменить финансовый
Организация действительно ведёт консультации о будущем ФФП: по словам директора УЕФА по исследованиям и финансовой устойчивости Андреа Траверсо, нынешний формат правил стал «бессмысленным»
«Возможность для многих клубов работать в текущих обстоятельствах — в частности, продолжать выплачивать заработную плату и взносы — стала очень сложной задачей, — цитирует Траверсо The Guardian. — Пандемия несёт настолько резкие изменения, что смотреть в прошлое становится бессмысленно. Так что, возможно, в правилах следует уделять больше внимания настоящему и будущему, и определенно следует уделять больше внимания проблемам, связанным с высоким уровнем заработной платы и трансферным рынком».
Сильнее всего пострадали клубы Италии, Франции, Нидерландов, Португалии и Балкан — там, помимо финансовых показателей, снизилась и трансферная активность: на 40% летом и на 56% — этой зимой. Траверсо признал, что нынешние правила ФФП невозможно адаптировать к текущим обстоятельствам, но при этом отменять их никто не будет: информацию в итальянских СМИ он назвал спекуляций и слухами. «Правила могут быть разными, конечно, но это не обязательно означает, что они будут менее строгими, — отметил он. — Напротив, когда возникают тяжёлые ситуации, они требуют более строгих мер».
Прошлой весной УЕФА ослабил ФФП, но Траверсо не дал чёткого ответа, будут ли эти условия продлены, пока в силу не вступят новые правила. Чётких сроков, когда ждать изменений нет, — есть надежда, что до конца года. Таким образом, чётко ответить на вопрос, что именно будет с ФФП, пока нельзя.
❗️ФФП ввели при Мишеле Платини в 2009 году, в силу он вступил с сезона-2011/2012. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить больше, чем они зарабатывают.
Clearing House — отдельная структура, которая будет отвечать за автоматизацию распределения и выплаты вознаграждений за воспитание игроков. Проект разрабатывают с 2018 года и планируют ввести в 2022.
Работать это будет так:
— ФИФА проверяет паспорт игрока и, если всё хорошо, направляет платёжные инструкции в клиринговую палату;.
— палата направляет уведомление клубу, в который перешёл игрок, что он должен
— клуб направляет деньги в клиринговую палату;.
— палата распределяет их между командами и отчитывается о проделанной работе перед ФИФА. Если клуб не выполняет обязательства, он попадает под санкции ФИФА.
Чтобы упростить работу новой систему clearing house, ФИФА решила ввести цифровые паспорта игроков, в которых будет содержаться вся информация об их карьере. Если раньше у каждой страны был свой формат документа и своя база, то теперь всё будет храниться в одном месте.
К трансферам добавят сбор в размере 1%: часть из этих средств будет перераспределена ФИФА клубам, инвестирующим в развитие молодежи.
ФИФА также разработало проект, регулирующий агентскую деятельность. Что изменится:
— вернут лицензирование футбольных посредников, отменённое в 2015 году: если тестирование будет провалено, договоры с футболистами аннулируют;.
— агенты будут обязаны отчитываться о доходах, полученных с того или иного перехода;.
— ограничат комиссионные: если агент выступает от
— запретят агентам выступать и в качестве покупателя, и в качестве продавца;.
— сроки договора с агентами ограничат до двух лет;.
— запретят вести дела футболиста члену семьи, если у него нет специальной лицензии на совершение агентской деятельности;.
— все комиссии агентам будут выплачиваться через «банк ФИФА» — расчётную палату организации.
Ожидается, что изменения вступят в силу до летнего трансферного окна 2022 года.
Полина Куимова