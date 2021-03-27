Новые правила в мировом футболе. Что будет с финансовым фэйр-плей?

ФИФА и УЕФА планируют провести ряд важных для мирового футбола реформ: изменить подход к финансовому фэйр-плей, а также ввести в работу клиринговую палату, перевести паспорт игрока в электронный формат и собирать с каждого трансфера сбор.

Будущее FFP

Недавно итальянский журналист Танкреди Палмери и газета La Gazzatta dello Sport сообщили, что УЕФА планирует отменить финансовый фейр-плей и ввести систему финансового контроля, которая даст клубам больше свободы при совершении сделок.

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Организация действительно ведёт консультации о будущем ФФП: по словам директора УЕФА по исследованиям и финансовой устойчивости Андреа Траверсо, нынешний формат правил стал «бессмысленным» из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поэтому руководящий орган европейского футбола уже собирает мнения экспертов и заинтересованных в переменах лиц.

«Возможность для многих клубов работать в текущих обстоятельствах — в частности, продолжать выплачивать заработную плату и взносы — стала очень сложной задачей, — цитирует Траверсо The Guardian. — Пандемия несёт настолько резкие изменения, что смотреть в прошлое становится бессмысленно. Так что, возможно, в правилах следует уделять больше внимания настоящему и будущему, и определенно следует уделять больше внимания проблемам, связанным с высоким уровнем заработной платы и трансферным рынком».

Пока масштаб кризиса можно оценить только примерно, но даже эти цифры впечатляют: 20 топ-клубов Европы, согласно исследованию Off the Pitch, в 2020 потеряли порядка 1,15 млрд евро. Учитывая, что и в этом году действуют многие ограничения, мешающие клубам зарабатывать на прежнем уровне, ориентировочно всё придёт в норму только к сезону-2022/2023.

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Сильнее всего пострадали клубы Италии, Франции, Нидерландов, Португалии и Балкан — там, помимо финансовых показателей, снизилась и трансферная активность: на 40% летом и на 56% — этой зимой. Траверсо признал, что нынешние правила ФФП невозможно адаптировать к текущим обстоятельствам, но при этом отменять их никто не будет: информацию в итальянских СМИ он назвал спекуляций и слухами. «Правила могут быть разными, конечно, но это не обязательно означает, что они будут менее строгими, — отметил он. — Напротив, когда возникают тяжёлые ситуации, они требуют более строгих мер».

Прошлой весной УЕФА ослабил ФФП, но Траверсо не дал чёткого ответа, будут ли эти условия продлены, пока в силу не вступят новые правила. Чётких сроков, когда ждать изменений нет, — есть надежда, что до конца года. Таким образом, чётко ответить на вопрос, что именно будет с ФФП, пока нельзя.

❗️ФФП ввели при Мишеле Платини в 2009 году, в силу он вступил с сезона-2011/2012. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить больше, чем они зарабатывают.

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Клиринговая палата

Clearing House — отдельная структура, которая будет отвечать за автоматизацию распределения и выплаты вознаграждений за воспитание игроков. Проект разрабатывают с 2018 года и планируют ввести в 2022.

Работать это будет так:

— ФИФА проверяет паспорт игрока и, если всё хорошо, направляет платёжные инструкции в клиринговую палату;.

— палата направляет уведомление клубу, в который перешёл игрок, что он должен столько-то тому клубу и тому;.

— клуб направляет деньги в клиринговую палату;.

— палата распределяет их между командами и отчитывается о проделанной работе перед ФИФА. Если клуб не выполняет обязательства, он попадает под санкции ФИФА.

Организация хочет, чтобы вообще все выплаты за игроков проходили через клиринговую палату, потому что в таком случае руководящий орган мирового футбола будет в курсе о движении всех средств на трансферном рынке.

Электронный паспорт игрока

Чтобы упростить работу новой систему clearing house, ФИФА решила ввести цифровые паспорта игроков, в которых будет содержаться вся информация об их карьере. Если раньше у каждой страны был свой формат документа и своя база, то теперь всё будет храниться в одном месте.

Сбор при трансфере

К трансферам добавят сбор в размере 1%: часть из этих средств будет перераспределена ФИФА клубам, инвестирующим в развитие молодежи.

Агентские выплаты

ФИФА также разработало проект, регулирующий агентскую деятельность. Что изменится:



— вернут лицензирование футбольных посредников, отменённое в 2015 году: если тестирование будет провалено, договоры с футболистами аннулируют;.

— агенты будут обязаны отчитываться о доходах, полученных с того или иного перехода;.

— ограничат комиссионные: если агент выступает от клуба-продавца, то максимум он может получить 10% от сделки; если клуб-покупатель — 6%; игрока — 3%.

— запретят агентам выступать и в качестве покупателя, и в качестве продавца;.

— сроки договора с агентами ограничат до двух лет;.

— запретят вести дела футболиста члену семьи, если у него нет специальной лицензии на совершение агентской деятельности;.

— все комиссии агентам будут выплачиваться через «банк ФИФА» — расчётную палату организации.



Ожидается, что изменения вступят в силу до летнего трансферного окна 2022 года.