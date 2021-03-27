«Краснодар» стал обладателем Кубка Колыванова, победив в финале школу Слуцкого
В манеже футбольной школы «Чертаново» завершился розыгрыш 13-го Кубка Колыванова — традиционного турнира команд мальчиков 2011 года рождения ведущих российских академий.
В манеже футбольной школы «Чертаново» завершился розыгрыш 13-го Кубка Колыванова — традиционного турнира команд мальчиков 2011 года рождения ведущих российских академий.
В субботу состоялся финальный матч, в котором воспитанники академии «Краснодар» одержали победу над футболистами школы Леонида Слуцкого и стали обладателями главного трофея.
Кубок Колыванова
Финал
«Школа Слуцкого» (Волгоград) — «Краснодар» — 2:3.
Матч за 3-е место
ЦСКА — «Динамо» М — 3:1.
Матч за 5-е место
«Рубин» — «Строгино» — 2:2. Пенальти — 3:4.
Матч за 7-е место
«Чертаново-2» — «Чертаново» — 0:3.
Матч за 9-е место
«Академия Коноплева» — СШОР «Зенит» — 0:6.
Матч за 11-е место
«Смена» М — «Ростов» — 0:5.
Матч за 13-е место
«Локомотив» М — «Химки» — 3:3. Пенальти: 4:3.
Матч за 15-е место
«Арсенал» Т — Строитель