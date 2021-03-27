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22:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» стал обладателем Кубка Колыванова, победив в финале школу Слуцкого

В манеже футбольной школы «Чертаново» завершился розыгрыш 13-го Кубка Колыванова — традиционного турнира команд мальчиков 2011 года рождения ведущих российских академий.

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Источник: Спорт-Экспресс

В субботу состоялся финальный матч, в котором воспитанники академии «Краснодар» одержали победу над футболистами школы Леонида Слуцкого и стали обладателями главного трофея.

Кубок Колыванова

Финал

«Школа Слуцкого» (Волгоград) — «Краснодар» — 2:3.

Матч за 3-е место

ЦСКА — «Динамо» М — 3:1.

Матч за 5-е место

«Рубин» — «Строгино» — 2:2. Пенальти — 3:4.

Матч за 7-е место

«Чертаново-2» — «Чертаново» — 0:3.

Матч за 9-е место

«Академия Коноплева» — СШОР «Зенит» — 0:6.

Матч за 11-е место

«Смена» М — «Ростов» — 0:5.

Матч за 13-е место

«Локомотив» М — «Химки» — 3:3. Пенальти: 4:3.

Матч за 15-е место

«Арсенал» Т — Строитель К-Ш — 2:5.

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