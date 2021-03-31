«Не захотели мириться». Как фанаты «Кубани» пытаются выкупить эмблему и вернуть команду в профи

В конце нулевых «Кубань» называли «лифтом». Команда из Краснодара постоянно балансировала между Премьер-лигой и первым дивизионом. В начале десятых ситуация, казалось бы, изменилась. В 2013 году кубанцы заняли пятое место в чемпионате — самое высокое в своей истории — и попали в Лигу Европы. Во втором по значимости еврокубке «Кубань» пробилась в групповой этап, где ей не хватило самой малости для выхода в плей-офф.

Спустя еще два года «Кубань» добралась до финала Кубка России, где лишь в дополнительное время проиграла московскому «Локомотиву». Это был последний позитивный момент в истории клуба.

По итогам следующего сезона команда попала в стыки, где уступила «Томи» и вылетела в ФНЛ. Во втором по силе дивизионе «Кубань» два года находилась в середине таблицы, после чего погибла: руководство клуба из-за больших долгов объявило о банкротстве.

В том же году в ПФС заявился клуб «Урожай», который должен был стать преемником «Кубани». Но болельщикам эта идея не понравилась. И они решили возродить ту самую «Кубань». Пока на любительском уровне.

Не изменили болельщики своего отношения к новому клубу и после того, как прошлым летом ему официально разрешили переименоваться в «Кубань».

А в феврале нынешнего года появилась новость о том, что конкурсный управляющий НАО «Футбольный клуб «Кубань» выставил на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве объявление об аукционе по продаже эмблемы команды.

И в настоящее время болельщики «Кубани» делают все возможное для того, чтобы выкупить логотипы. О подробностях Sport24 рассказал Роман Протасов, член правления общественной организации футбольного клуба «Кубань», один из основателей фан-движения «Трибуна Юг».

— Расскажи вкратце, как сложилась ситуация, что логотип клуба уходит с молотка? Какова цена?

— В 2018 году, несмотря на все заверения и обещания, «Кубань», накопив огромные долги, была объявлена банкротом, и прекратила выступление в профессиональных турнирах. Началась процедура банкротства, в результате которой имущество на балансе клуба должно было быть оценено и продано с аукциона. Так на продажу была выставлена эмблема клуба в двух вариантах — цветном и черно-белом. Стартовые цены — 500к и 200к соответственно.

— Кто сейчас является претендентом и желает купить помимо болельщиков Кубани?

— Официально о желании купить эмблему никто, кроме болельщиков, не высказывался. Поэтому тут можно только предполагать, кто захочет это сделать и для чего.

— Кто участвует в сборе средств?

— И фанаты, и простые болельщики. Причем, не только «Кубани». Необычность ситуации в том, что впервые в России болельщики не захотели мириться с тем, что их клуб разорили и обанкротили, и своими силами решили спасать «Кубань» от забвения. Помогают в этом и ветераны клуба.

— Ваши дальнейшие намерения — как будет использоваться лого?

— Как минимум, наличие эмблемы в собственности болельщиков позволит беспрепятственно участвовать в соревнованиях и вести деятельность, не опасаясь каких-либо обвинений в использовании бренда. И дальше уже выстраивать стратегию по сохранению и развитию клуба. Очень важно, чтобы при возрождении детского футбола ФК «Кубань» ребята играли с данной эмблемой на груди, чувствуя связь с многолетней историей нашего клуба. Другие варианты — суррогат и подмена. Пока частичка нашей «Кубани» зависла в неопределенном состоянии и имеет вероятность уйти в левые руки — эти все моменты будут крайне затруднительны.

— Есть ли будущее у «Кубани» в профессиональном спорте?

— Если бы мы не верили в это, то не было бы этих лет в любительском футболе. Хотя там, на самом деле, очень много плюсов и много интересного для болельщика, но по-настоящему клуб может развиваться только в профессиональном статусе. И главную цель нашей организации по возвращению «Кубани» в профессиональный футбол никто не отменял. Выкуп эмблемы нашего клуба — важнейшая ступень в достижении этой цели.

— Кто конкретно виноват в событиях десяти последних лет?