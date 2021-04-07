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15:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА обыграл «Сочи» в матче молодежного первенства России по футболу

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл «Сочи» в матче 20-го тура молодежного первенства России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы 1, в которой определятся призеры турнира, прошла на поле «Сочи» и завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА, который является лидером турнирной таблицы.

В другом матче группы 1 «Краснодар» дома разгромил московский «Локомотив» — 4:0.

Результаты матчей группы 2:

«Урал» (Екатеринбург) — Арсенал (Тула) — 1:1;.

«Тамбов» — «Академия Коноплева» (Самарская область) — 0:1;.

УОР № 5 (Егорьевск) — «Ротор» (Волгоград) — 3:2;.

«Химки» — «Динамо» (Москва) — 0:1.

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