ЦСКА обыграл «Сочи» в матче молодежного первенства России по футболу
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл «Сочи» в матче 20-го тура молодежного первенства России по футболу.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл «Сочи» в матче 20-го тура молодежного первенства России по футболу.
Встреча группы 1, в которой определятся призеры турнира, прошла на поле «Сочи» и завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА, который является лидером турнирной таблицы.
В другом матче группы 1 «Краснодар» дома разгромил московский «Локомотив» — 4:0.
Результаты матчей группы 2:
«Урал» (Екатеринбург) — Арсенал (Тула) — 1:1;.
«Тамбов» — «Академия Коноплева» (Самарская область) — 0:1;.
УОР № 5 (Егорьевск) — «Ротор» (Волгоград) — 3:2;.
«Химки» — «Динамо» (Москва) — 0:1.