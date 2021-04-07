«Зенит» обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу над «Ростовом» в матче 20-го тура молодежного первенства России.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу над «Ростовом» в матче 20-го тура молодежного первенства России.
Встреча группы 1, в которой определятся призеры турнира, прошла в
«Зенит» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице первенства, уступая лидирующему московскому ЦСКА два балла. «Ростов» (24) располагается на 10-й строчке.
В другом матче этой группы грозненский «Ахмат» дома победил московское «Строгино» — 3:2. «Ахмат» (39 очков) занимает пятое место в таблице, «Строгино» (24) — девятое.