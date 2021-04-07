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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» одержали победу над «Ростовом» в матче 20-го тура молодежного первенства России.

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Встреча группы 1, в которой определятся призеры турнира, прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:1. В составе «Зенита» гол забил Никита Терещук (26-я минута). У хозяев отличился Никита Колотиевский (25), защитник Давид Березов (40) срезал мяч в собственные ворота. С 48-й минуты «Ростов» играл вдесятером после удаления форварда Артема Исика.

«Зенит» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице первенства, уступая лидирующему московскому ЦСКА два балла. «Ростов» (24) располагается на 10-й строчке.

В другом матче этой группы грозненский «Ахмат» дома победил московское «Строгино» — 3:2. «Ахмат» (39 очков) занимает пятое место в таблице, «Строгино» (24) — девятое.

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