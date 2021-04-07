«Зенит» обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства России

Встреча группы 1, в которой определятся призеры турнира, прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 2:1. В составе «Зенита» гол забил Никита Терещук (26-я минута). У хозяев отличился Никита Колотиевский (25), защитник Давид Березов (40) срезал мяч в собственные ворота. С 48-й минуты «Ростов» играл вдесятером после удаления форварда Артема Исика.