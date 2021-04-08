Комлев и Потанин вошли в состав попечительского совета Российского футбольного союза

Также на заседании были утверждены регламенты ряда детско-юношеских соревнований, календарь второго этапа молодежного первенства России. Стадион «Спортивный городок» в Москве в качестве исключения получил допуск к проведению матчей Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2021/22. Утверждены составы постоянных комитетов и юрисдикционных органов РФС, внесены изменения в список инспекторов, обслуживающих матчи первенства России среди команд клубов ПФЛ, ФНЛ и Кубка России сезона-2020/21. АНО «Академия “Ротор”» была признана спортивным правопреемником «Детско-юношеского центра по футболу “ФК Ротор”» (Академия «Ротор»).