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8 апреля, источник: ТАСС

Комлев и Потанин вошли в состав попечительского совета Российского футбольного союза

ТАСС, 8 апреля. Бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) на заседании приняло решение включить в состав попечительного совета РФС генерального директора и председателя правления АО «НСПК» Владимира Комлева и председателя правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимира Потанина. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Также на заседании были утверждены регламенты ряда детско-юношеских соревнований, календарь второго этапа молодежного первенства России. Стадион «Спортивный городок» в Москве в качестве исключения получил допуск к проведению матчей Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2021/22. Утверждены составы постоянных комитетов и юрисдикционных органов РФС, внесены изменения в список инспекторов, обслуживающих матчи первенства России среди команд клубов ПФЛ, ФНЛ и Кубка России сезона-2020/21. АНО «Академия “Ротор”» была признана спортивным правопреемником «Детско-юношеского центра по футболу “ФК Ротор”» (Академия «Ротор»).

Пост главы попечительского совета РФС занимает председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Также в него входят помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков, генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, президент АО «Группа Альянс» Муса Бажаев, председатель совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский, исполнительный вице-президент Газпромбанка Андрей Серов и заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Тимур Шигабутдинов.

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