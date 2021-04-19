РФС выступил против создания Суперлиги

В ночь на понедельник двенадцать европейских футбольных клубов «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» объявили об учреждении нового клубного европейского футбольного турнира, Суперлиги. Был опубликован формат проведения турнира, в нем планируется участие 20 команд.

«РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Суперлиги. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества. Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии; поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков; перечеркнет многолетнюю работу УЕФА и ФИФА. Мы надеемся, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований», — цитирует Дюкова служба коммуникаций РФС.