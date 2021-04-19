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15:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вилков пожизненно отстранен от работы на любых футбольных матчах

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Сергей Астахов. Арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы на любых футбольных матчах, заявил РИА Новости председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

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Источник: РИА "Новости"

«Жесткое решение по поводу Вилкова такое: человек больше не будет судить. Считаю, он вообще не должен судить в футболе. Это решение принято мной. Он больше не будет назначаться на матчи. Более того, после отстранения на девять матчей в прошлом году я говорил, что утрата доверия — очень серьезная формулировка. Говорил ему, что нельзя допускать серьезные ошибки, которые могли бы вновь использовать эту формулировку в отношении него. С самими Михаилом я не говорил», — сказал Хачатурянц РИА Новости.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Очень надеюсь, что это будет сигналом для всех остальных арбитров. Не знаю, что еще нужно будет делать, какие еще посылы давать судьям, чтобы они окончательно осознали, что нам нужны их профессиональные качества, а не игры вокруг игры», — добавил он.

Собеседник агентства подчеркнул — судьям необходимо быть максимально внимательными.

«Понятно, что они испытывают давление, как и любой человек, попадающий в экстремальную ситуацию. Но на то судьи и профессионалы, чтобы с этим давлением справляться и профессионально выполнять работу, которую должны делать. По итогам первой части чемпионата были удалены из РПЛ судьи, получившие наиболее низкие оценки. Были вопросы к их профессиональным качествам, но Вилков к ним не относится — это высокопрофессиональный судья с большим опытом, его ошибки становятся резонансными», — отметил глава судейского комитета РФС.

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