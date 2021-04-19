«Никогда не видел человека, который бы столько лгал». Президент УЕФА назвал Аньелли лгуном, а клубы Суперлиги — жадными змеями
В понедельник президент УЕФА Александр Чеферин собрал медиа и жестко высказался о последних событиях.
В понедельник президент УЕФА Александр Чеферин собрал медиа и жестко высказался о последних событиях.
— В Суперлиге все упирается в деньги для дюжины — не хочу называть ее грязной дюжиной. А мы занимаемся развитием футбола. УЕФА распределяет практически 90% доходов. Мы финансируем молодежные команды, любительские команды, женские команды, финансируем детский фонд, где проводятся благотворительные проекты.
Для некоторых не существует солидарности, единства — существуют только их карманы. Я хочу поблагодарить клубы и лиги — кроме этих 12 клубов. Хотел бы поблагодарить правительства — президента Макрона,
На мой взгляд, эта идея — плевок в лицо всем любителям футбола.
— Сможет ли УЕФА проводить Лигу чемпионов без этих 12 клубов?
— Да, конечно. В Европе много клубов, много хороших клубов, много болельщиков, которые верны своим клубам. Мы сегодня утвердили изменения в клубных турнирах начиная с 2024 года. И мы это сделаем — с этими клубами или без них.
— Когда будут введены санкции в отношении клубов?
— Мы оцениваем ситуацию с командой юристов. Пока рано говорить. Если они объявляют новости посреди ночи, утром сложно сразу найти решение. Мы рассмотрим любые возможные санкции. Как можно быстрее нужно не допустить к участию в наших турнирах и клубы, и игроков. Я не знаю, когда именно они не смогут выходить на поле
Наверное, мы были несколько наивны, не подозревая, что рядом с нами есть змеи. Теперь знаем. И мы предпримем юридические действия скоро.
— Что вы можете сказать об Аньелли и Вудворде, которые поддерживали реформу Лиги чемпионов до последнего момента?
— Я многое видел в жизни. Я работал юристом, занимался уголовными преступлениями. Видел разных людей. Но никогда таких людей прежде не видел.
Начну с Вудворда. Мы не так много общались. Но в четверг вечером он мне звонил. Говорил, что очень удовлетворен и поддерживает реформы. Говорил, что единственное, что хочет обсудить — систему финансового
Не хочу много говорить об Аньелли. Для меня, наверное, это самое большое разочарование из всех случаев. Я никогда не видел человека, который столько раз лгал бы. И так настойчиво! Невероятно. В субботу, когда появились слухи, он сказал мне: не переживай, ничего не происходит. Дальше он сказал: позвоню через час. И выключил телефон. На следующий день мы слышим это объявление.
Я много чего повидал, но такого не видел никогда. Очевидно, жадность — настолько сильное чувство, что у некоторых людей испарились человеческие ценности. Но мы другие — и останемя другими. Всегда здорово узнавать, кто есть кто.
В пятницу они единогласно поддержали реформы — очевидно, уже подписав другие бумаги. Вудворд, Аньелли, Газидис, Флорентино Перес — все они. Не знаю, нужно ли мне объяснять, что я о них думаю или нет.
— Можно ли связать проект Суперлиги с желанием клубов получить помощь от УЕФА?
— Большие клубы действительно ожидали помощи от УЕФА
— Вы можете доверять
— Как я уже сказал, я работал юристом, занимался уголовным правом, встречался с разными ситуациями, сталкивался с очень странными людьми. Но было очень много и хороших встреч. Я могу доверять многим людям. Например, французская, немецкая лиги. Они отказались от этого предложения. У меня много друзей.
Их [кто присоединился к Суперлиге] не интересует игра. Некоторые владельцы клубов не смотрят на счет на табло — только на суммы. Это странный мир, но интересное приключение для меня. И в нем я встретил больших лгунов, но и много хороших людей.
— Суперлига уже направила документы против УЕФА? Какой реакции вы ожидаете от Еврокомиссии?
— Я бы не уделял слишком много времени и внимания
— Суперлига говорила, что хочет договориться с вами. Вы общались?
— Мы не общались с так называемой Суперлигой. Они направили нам документ с пометкой «Срочно». Но не считаю его срочным. Обращение подписано даже не знаю кем — там не было имени. Вероятно, суперперсона. Мы разговариваем с настоящей ассоциацией клубов — ECA. Далее у меня был исполком, потом
Я не говорил, что им не разрешено приходить в УЕФА, что они забанены навсегда. Но способ действий они выбрали неправильный. Мы все это знаем. Мы совещались с 247 клубами, лигами, национальными ассоциациями. И когда пришли к договоренности,
У меня нет ничего личного. Может, с Аньелли немного личное, так как мы много общались. Я не хочу, чтобы нас умоляли принять их обратно. Просто хочу, чтобы нас уважали. Сейчас я не вижу с их стороны достаточно уважения к институтам и другим клубам. Президент организации с 247 клубами просто сбежал из нее — я такого в жизни не видел. Я не хочу
Что касается вещателей, то я думаю, что они понимают ситуацию. Такой проект реализовать уже пытались, но не получалось. Не стоит инвестировать в такой турнир.
— Можете ли прояснить пункты договоренностей, по которым вы разошлись?
— Мы согласовали реформу, мы донесли, что в вопросах коммерческих соглашений мы создадим совместное предприятие, где большинство будет у УЕФА. Дальше мы договорились, что они подумают до сентября, когда предстоит подписывать меморандум. Потом вышел
— Общались ли вы с президентом ФИФА Джанни Инфантино?
— Да. Он обещал полную поддержку. Он лично мне сказал, что против Суперлиги. И добавил, что объявит об этом публично завтра.
— Вы сейчас злы?
— Я зол, потому что они пишут
Это жадный проект, который мог бы убить футбол навсегда. Мог бы, но этого не случится.
Футбол — для болельщиков. Он не для владельцев бог знает откуда. Не для прибыли. Будет большой шаг для футбола и общества, если
какой-токлуб выйдет и скажет: мы допустили ошибку, мы уважаем болельщиков. Не понимаю, как можно видеть, что все ваши болельщики протестуют — а вам все равно.
Вы не бедные. Но хотите еще, еще и еще. Что бы я ни сделал в УЕФА — моя зарплата не изменится. И вопрос не в прибылях УЕФА — мы всегда распределяем деньги. Пора просто сделать шаг назад и сказать: мы осознали, как важен футбол, как важно общество, мы уважаем болельщиков. Кто уважает болельщиков — тут же отступит.