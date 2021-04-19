Клопп выступил против создания Суперлиги
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его мнение по поводу футбольной Суперлиги не поменялось, он всегда хотел работать с командой Лиги чемпионов.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его мнение по поводу футбольной Суперлиги не поменялось, он всегда хотел работать с командой Лиги чемпионов.
В ночь на понедельник 12 клубов, в том числе «Ливерпуль», объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. Был опубликован формат проведения соревнования, в нем планируется участие 20 команд. Клопп ранее критически высказывался по поводу идеи Суперлиги. УЕФА в понедельник объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. Кроме того, УЕФА хочет отстранить
«Мое мнение не поменялось. Людей это не радует, и я понимаю почему, но не могу сказать больше, так как не вовлечен ни в какие процессы, ни я, ни игроки, не знали об этом. Моей целью всегда было тренировать команду Лиги чемпионов. У меня нет проблем с этим турниром», — заявил Клопп Sky Sports.
«Мне нравится соревновательный аспект футбола. Мне нравится вариант, что “Вест Хэм” может попасть в Лигу чемпионов. Я не хочу, чтобы они попали, потому что мы сами этого хотим, но мне нравится, что у них есть шанс. Что я могу сказать? Это непросто», — сказал Клопп.