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22:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клопп выступил против создания Суперлиги

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его мнение по поводу футбольной Суперлиги не поменялось, он всегда хотел работать с командой Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

В ночь на понедельник 12 клубов, в том числе «Ливерпуль», объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. Был опубликован формат проведения соревнования, в нем планируется участие 20 команд. Клопп ранее критически высказывался по поводу идеи Суперлиги. УЕФА в понедельник объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. Кроме того, УЕФА хочет отстранить клубы-участники Суперлиги от своих турниров.

«Мое мнение не поменялось. Людей это не радует, и я понимаю почему, но не могу сказать больше, так как не вовлечен ни в какие процессы, ни я, ни игроки, не знали об этом. Моей целью всегда было тренировать команду Лиги чемпионов. У меня нет проблем с этим турниром», — заявил Клопп Sky Sports.

«Мне нравится соревновательный аспект футбола. Мне нравится вариант, что “Вест Хэм” может попасть в Лигу чемпионов. Я не хочу, чтобы они попали, потому что мы сами этого хотим, но мне нравится, что у них есть шанс. Что я могу сказать? Это непросто», — сказал Клопп.

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