На конгрессе УЕФА почтили минутой молчания память Виктора Понедельника

Конгресс УЕФА проходит во вторник в швейцарском Монтрё. Понедельник скончался 5 декабря в возрасте 83 лет. Также участники конгресса почтили память чемпиона мира в составе сборной Аргентины Диего Марадоны, умершего 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет.

На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские «Ростсельмаш» и СКА. В составе сборной СССР он стал чемпионом Европы 1960 года и серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Всего за национальную команду он провел 29 матчей, в которых забил 20 голов.