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12:24 (мск), источник: ТАСС

На конгрессе УЕФА почтили минутой молчания память Виктора Понедельника

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Участники 45-го конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) почтили минутой молчания память скончавшегося в декабре чемпиона Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктора Понедельника.

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Источник: РИА "Новости"

Конгресс УЕФА проходит во вторник в швейцарском Монтрё. Понедельник скончался 5 декабря в возрасте 83 лет. Также участники конгресса почтили память чемпиона мира в составе сборной Аргентины Диего Марадоны, умершего 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет.

На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские «Ростсельмаш» и СКА. В составе сборной СССР он стал чемпионом Европы 1960 года и серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Всего за национальную команду он провел 29 матчей, в которых забил 20 голов.

Марадона — чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.

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