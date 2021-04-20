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14:28 (мск), источник: ТАСС

Президент Российского футбольного союза Дюков избран в исполком УЕФА

ТАСС, 20 апреля. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков избран в состав исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое решение было принято на заседании конгресса УЕФА в швейцарском Монтрё.

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Источник: РИА "Новости"

За Дюкова проголосовали 50 делегатов конгресса из 55.

Конгресс УЕФА состоит из президента организации, 16 других членов, избранных конгрессом, включая как минимум одну женщину, а также двух представителей, выбранных Ассоциацией европейских клубов, и одного члена европейских лиг.

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Помимо Дюкова на включение в исполком претендовало еще восемь человек: бельгиец Мехди Байат, поляк Збигнев Бонек, англичанин Дэвид Гилл, итальянец Габриэле Гравина, германец Райнер Кох, швед Карл-Эрик Нильссон, нидерландец Юст Шпе, турок Сервет Ярдымджы. Из претендентов не вошел в состав исполкома только Байат.

Вице-президентом ФИФА сроком на два года стал представитель Северной Ирландии Дэвид Мартин.

Дюков избран в исполком УЕФА с правом голоса. До этого в исполнительном комитете от России значился генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, однако он не обладал правом голоса, поскольку попал в орган как член совета Международной федерации футбола (ФИФА).

Председатель правления компании «Газпром нефть» Дюков возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года, с 2008 по 2017 год он был президентом «Зенита», до назначения в РФС возглавлял совет директоров клуба. Ранее членами исполкома УЕФА от РФС были Вячеслав Колосков (1994−2009) и Сергей Фурсенко (2011−2014).

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