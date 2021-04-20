Президент Российского футбольного союза Дюков избран в исполком УЕФА

За Дюкова проголосовали 50 делегатов конгресса из 55.

Конгресс УЕФА состоит из президента организации, 16 других членов, избранных конгрессом, включая как минимум одну женщину, а также двух представителей, выбранных Ассоциацией европейских клубов, и одного члена европейских лиг.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a05acceed0314fb46c0f" data-vnd="a05acceed0314fb46c0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a05acceed0314fb46c0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо Дюкова на включение в исполком претендовало еще восемь человек: бельгиец Мехди Байат, поляк Збигнев Бонек, англичанин Дэвид Гилл, итальянец Габриэле Гравина, германец Райнер Кох, швед Карл-Эрик Нильссон, нидерландец Юст Шпе, турок Сервет Ярдымджы. Из претендентов не вошел в состав исполкома только Байат.

Вице-президентом ФИФА сроком на два года стал представитель Северной Ирландии Дэвид Мартин.

Дюков избран в исполком УЕФА с правом голоса. До этого в исполнительном комитете от России значился генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, однако он не обладал правом голоса, поскольку попал в орган как член совета Международной федерации футбола (ФИФА).