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19:47 (мск), источник: Sport24

В Москве образован футбольный клуб грузинской диаспоры «Сакартвело»

В Москве при Фонде возрождения и развития русско-грузинских отношений образован футбольный клуб грузинской диаспоры «Сакартвело».

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Источник: Sport24

Исполнительным директором клуба назначен Георгий Бибичадзе, сообщил пресс-секретарь Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и Фонда ВРГО Андро Иванов.

«Уверен, что “Сакартвело” станет достойным представительством грузинской диаспоры на футбольных полях России, — заявил глава Фонда ВРГО, президент Грузинской ФНКА Давид Цецхладзе. — С помощью спорта мы сможем объединить молодое поколение соотечественников. Ведь грузинские футболисты всегда славились своим мастерством».

Дополнительной информации о планах «Сакартвело» на данный момент нет.

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