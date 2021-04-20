В Москве образован футбольный клуб грузинской диаспоры «Сакартвело»
В Москве при Фонде возрождения и развития
В Москве при Фонде возрождения и развития
Исполнительным директором клуба назначен Георгий Бибичадзе, сообщил
«Уверен, что “Сакартвело” станет достойным представительством грузинской диаспоры на футбольных полях России, — заявил глава Фонда ВРГО, президент Грузинской ФНКА Давид Цецхладзе. — С помощью спорта мы сможем объединить молодое поколение соотечественников. Ведь грузинские футболисты всегда славились своим мастерством».
Дополнительной информации о планах «Сакартвело» на данный момент нет.