Русский вратарь оживил «золотую гонку» в Португалии. Крицюк потащил пенальти от Жоау Мариу

Лиссабонский «Спортинг» в 28-м туре Примейры принимал «Белененсеш» Станислава Крицюка. Лидеру чемпионата Португалии пришлось помучиться с середняком. Гости не без помощи русского вратаря сыграли вничью, а могли совершить ещё более громкую сенсацию.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--48021e736e907a254426" data-vnd="48021e736e907a254426" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=48021e736e907a254426" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Белененсеш» открыл счёт на «Жозе Алваладе» уже на 13-й минуте благодаря точному удару нападающего Матео Касьерры. К концу первого тайма у «Спортинга» появился реальный шанс отыграться. В ворота гостей был назначен пенальти, а исполнять его вызвался наш старый знакомый Жоау Мариу. Экс-футболист «Локомотива» подошёл к точке, но не смог переиграть Крицюка, который отразил удар, прыгнув в правый от себя угол ворот.

После перерыва, на 54-й минуте, Матео Касьерра оформил дубль, увеличив преимущество «Белененсеша». И только после этого «Спортинг» наконец завёлся. Близость первого поражения в чемпионате встряхнула фаворита.

В последнюю десятиминутку защитник Себастьян Коатес сократил отставание в счёте.

А в самом конце встречи, уже в добавленное время, второй в этом матче пенальти реализовал Жоване Кабрал. На этот раз Крицюк выручить не сумел — 2:2.

Лидер Примейры набрал 70 очков и оторвался на семь баллов от «Порту», у которого есть ещё матч в запасе. Кстати, «Спортинг» остаётся единственной командой из топ-10 лиг, идущей без поражений. «Белененсеш» не без помощи российского голкипера оживил «золотую гонку», а сам занимает десятое место, имея 31 очко.