Ломал ворота и объедал команду: чумовая история самого толстого вратаря

Из шахтера в футболисты

Фулк родился в городке Доли графства Дербишир. Основным местом работы мужской части населения была шахта Блэквелл. Когда подошло время, туда отправился и Фулк. Там же он впервые стал играть в футбол. Многие команды в Великобритании тогда складывались из рабочих различных предприятий. Разнообразили свой досуг и шахтеры из Блэквелл.

Молодой паренек выделялся габаритами. Фулк возвышался над среднестатистическим британцем почти на 30 сантиметров. Весил будущий гигант на тот момент 90 килограммов и был самым крупным в команде. Возможно, поэтому он и занял место в воротах. «Блэквелл» выступал мощно и даже пошумел в Кубке Англии. Местная пресса только и успевала нахваливать молодого голкипера.

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Фулк начал постепенно набирать вес. Однако это не мешало ему выполнять свою работу. Он был одним из самых талантливых вратарей того времени. Все отмечали его ловкость, агрессивный стиль ведения игры и точные выносы мяча.

Я видел отчеты. В них его сравнивали с горой. При этом он был проворным, как кошка. Джон Гарретт историк футбола

Период карьеры в «Блэквелле» также запомнился неприятным инцидентом. Разумеется, не для самого Фулка. В 1893 году команда играла товарищеский матч против «Дерби Каунти». Один из эпизодов закончился плачевно для нападающего Джона Гудолла. Голкипер хотел сыграть на выходе и выбить мяч. Однако кулаками он угодил прямо в челюсть Гудолла. Сеанс любительской стоматологии лишил нападающего двух зубов.

Вскоре на Фулка обратили внимание руководители «Шеффилд Юнайтед». Трансфер 20-летнего футболиста обошелся клубу в 50 фунтов стерлингов. Уже в сентябре 1894 года голкипер дебютировал в составе команды. В сезоне-1894/95 он отыграл все матчи, а «Шеффилд Юнайтед» занял 12-е место в высшем дивизионе.

Звезда «Брэмолл-Лейн»

Голкипер задержался в клубе на 11 сезонов. За это время «Шеффилд Юнайтед» выиграл чемпионат Англии и дважды брал серебро. На стыке веков команда добавила в копилку два трофея Кубка Англии. Фулк даже провел один матч за сборную. В 1897 году он отыграл «на ноль» против Уэльса на родном для себя стадионе «Брэмолл-Лейн».

В течение десяти лет карьеры Фулк выиграл два Кубка Англии, чемпионский титул и сыграл за свою страну. Эти достижения говорят сами за себя. Джон Гарретт футбольный историк

Фулк не пользовался расположением отборочного комитета английской федерации, что влияло на его выступление за сборную. К слову, на то были свои причины. Голкипер чувствовал свою популярность и часто играл на публику.

«Справедливо утверждать, что Фулк был одной из первых настоящих суперзвезд футбола. Его можно считать шоуменом», — считал Гарретт.

Футбольные историки писали, что голкипер любил висеть и раскачиваться на перекладине. Он гнул ее, уменьшая площадь ворот. Однажды во время игры Фулк даже сломал каркас и упал на землю.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7UkVZZnrC4E?start=125" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мало способствовал продвижению в национальную команду эпизод с нападающим «Ливерпуля» Джорджом Алланом. В одном из матчей голкипер схватил его, перевернул вверх ногами и бросил на поле. Поводом был и вес Фулка, которые постоянно увеличивался. Он все так же ловко ловил мячи и передвигался в рамке, но был опасен для соперников. В игре против «Шеффилд Уэнсдей» голкипер упал на спину форварду Лори Беллу.

«Мы столкнулись в верховой борьбе и упали, — передаются слова Фулка в книге The True Story of William Foulke. — Я приземлился на его спину коленями и испугался. У покойника лицо в тот момент было бы симпатичнее, чем у Белла. Я поднял его на руки и вынес с поля. По пути он воскрес».

В финале Кубка Англии 1902 года против «Саутгемптона» Фулк снова убедил федерацию в том, что его не стоит брать в сборную. Голкипер яростно оспаривал легитимность забитого в его ворота мяча. После матча он выскочил голый из душа и погнался за арбитром. Рефери спрятался в подсобном шкафу с метлами, а Фулк пытался вырвать дверцу. Делегаты матча старались оттащить разъяренного гиганта. В это же время трясущийся от страха судья умолял о пощаде.

За 11 сезонов голкипер потолстел на 60 килограммов. Аппетиты росли не только в еде, но и в зарплате. Фулк постоянно просил прибавку. Поэтому новость о сокращении зарплаты его не обрадовала. Футболист покинул «Шеффилд Юнайтед» летом 1905 года и перешел в недавно образованный «Челси».

Аттракцион на пляже

Боссы лондонского клуба настроились раскочегарить пиар-машину по полной программе. Эпатажный голкипер подходил под этот замысел как никто другой. И Фулк миссию выполнил — на матчи «Челси» болельщики шли с большим интересом. Он успел даже отметиться нововведением, без которого современный футбол нельзя представить.

Фулк ставил за ворота болбоев. Мальчишки были нужны для двух вещей. Во-первых, вратарю не приходилось теперь бегать за мячом. Во-вторых, на фоне ребят Фулк казался еще более огромным и устрашающим.

Он пробыл на «Стэмфорд Бридж» всего один сезон. Разлука с детьми сильно мешала сосредоточиться на игре. После своего годичного лондонского приключения Фулк отыграл еще один сезон в «Брэдфорд Сити». И там он тоже запомнился.

На матч против «Аккрингтона» Фулк вышел в майке «Челси», так как забыл новую форму дома. Соперники стали возмущаться и требовали переодеть голкипера. Подходящего размера не нашли. Фулку пришлось обмотаться в простыню и так провести всю встречу.

К тому моменту голкипер весил уже 156 килограммов. Болельщики соперников даже адресовали ему популярную кричалку «Кто съел все пироги?». Былой ловкости уже не наблюдалось, да и тело под такой массой начало давать сбои. Травмы вынудили Фулка завершить карьеру в 1907 году. Однако даже уход из футбола стал плодотворной почвой для легенд о нем.

Кто-то говорил, что он прожил последние годы в бедности. Часто ходил по пляжам и предлагал пробить ему пенальти за деньги. Другие же рассказывали, что он жил в Шеффилде, владел магазином и баром. Его можно было увидеть прогуливающимся по городу в сшитых на заказ костюмах и с цепочкой ручной работы на шее, на которой висела одна из медалей победителя Кубка Англии.