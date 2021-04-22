Зарплата главы УЕФА увеличилась на 25 процентов в год пандемии

По информации источника, за сезон 2019/2020 словенский функционер заработал 2,19 миллиона евро, что на 450 тысяч евро больше, чем в предыдущем сезоне.

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис получил 1,23 миллиона евро, что на 164 тысячи евро больше, чем сезоном ранее.

20 апреля УЕФА объявил, что хочет увеличить бюджет Лиги чемпионов в полтора раза.

Отмечалось, что организация несколько недель ведет переговоры с английским инвестиционным фондом.

В случае их успешного исхода бюджет может увеличиться с 4,5 до 7 миллиардов евро.

Днем ранее 12 европейских топ-клубов попытались создать обособленную от УЕФА Суперлигу, однако уже через два дня проект был заморожен.