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14:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Американский банк JP Morgan вышел из проекта Суперлиги

Представитель американского банка JP Morgan прокомментировал решение профинансировать Суперлигу.

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Источник: Reuters

«Мы явно неверно оценили, как эта сделка будет воспринята широким футбольным сообществом и как она может повлиять на них в будущем. Мы извлечем уроки из этого», — сообщает слова представителя JP Morgan журналист Николо Скира.

Также отмечается, что JP Morgan вышел из проекта Суперлиги.

19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Главой новой организации стал президент «Реала» Флорентино Перес, заместителями — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глейзер.

21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».

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