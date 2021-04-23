Американский банк JP Morgan вышел из проекта Суперлиги
Представитель американского банка JP Morgan прокомментировал решение профинансировать Суперлигу.
Представитель американского банка JP Morgan прокомментировал решение профинансировать Суперлигу.
«Мы явно неверно оценили, как эта сделка будет воспринята широким футбольным сообществом и как она может повлиять на них в будущем. Мы извлечем уроки из этого», — сообщает слова представителя JP Morgan журналист Николо Скира.
Также отмечается, что JP Morgan вышел из проекта Суперлиги.
Главой новой организации стал президент «Реала» Флорентино Перес, заместителями — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глейзер.
21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».