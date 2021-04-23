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14:47 (мск), источник: ТАСС

Пустовойтова вошла в список судей футбольного турнира на Олимпийских играх

ТАСС, 23 апреля. Россиянка Анастасия Пустовойтова стала одним из главных арбитров матчей футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Также в список судей турнира в качестве ассистента рефери вошла россиянка Екатерина Курочкина.

Мужской турнир на Играх пройдет с 22 июля по 7 августа, женский — с 21 июля по 6 августа.

Пустовойтова обслуживала матч 37-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между московским «Чертаново» и «СКА-Хабаровском» (0:4), который прошел 17 апреля.

Она стала первой женщиной, назначенной главным арбитром на матч ФНЛ.

В марте 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Ахмат» в качестве резервного арбитра. Также Пустовойтова неоднократно работала на матчах молодежного первенства и встреч первенства Олимп — Профессиональной футбольной лиги, а также на игре финала женской Лиги чемпионов между французским «Лионом» и испанской «Барселоной».

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