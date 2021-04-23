Пустовойтова вошла в список судей футбольного турнира на Олимпийских играх

Мужской турнир на Играх пройдет с 22 июля по 7 августа, женский — с 21 июля по 6 августа.

В марте 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Ахмат» в качестве резервного арбитра. Также Пустовойтова неоднократно работала на матчах молодежного первенства и встреч первенства Олимп — Профессиональной футбольной лиги, а также на игре финала женской Лиги чемпионов между французским «Лионом» и испанской «Барселоной».