Пустовойтова вошла в список судей футбольного турнира на Олимпийских играх
ТАСС, 23 апреля. Россиянка Анастасия Пустовойтова стала одним из главных арбитров матчей футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает
ТАСС, 23 апреля. Россиянка Анастасия Пустовойтова стала одним из главных арбитров матчей футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает
Также в список судей турнира в качестве ассистента рефери вошла россиянка Екатерина Курочкина.
Мужской турнир на Играх пройдет с 22 июля по 7 августа, женский — с 21 июля по 6 августа.
Пустовойтова обслуживала матч 37-го тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между московским «Чертаново» и «СКА-Хабаровском» (0:4), который прошел 17 апреля.
В марте 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче Тинькофф — Российской