Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла ЦСКА на турнире в Санкт-Петербурге

Сегодняшний поединок белорусы начали не очень уверенно и на 13-й минуте уступали соперникам два мяча — 1:3. Однако затем белорусские «пляжники» собрались и не только догнали армейцев, но и сумели добиться победы с перевесом в те же два мяча — 5:3.

В составе победителей хет-трик оформил Иван Константинов, еще по голу забили Олег Гапон и Анатолий Рябко.

Таким образом, завтра подопечные Николаса Альварадо в поединке за 5-е итоговое место встретятся с питерским клубом LEX, который сегодня обыграл самарские «Крылья Советов» с результатом 4:3. Один из мячей у самарцев забил белорус Денис Самсонов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e32b904932f441977f5c" data-vnd="e32b904932f441977f5c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e32b904932f441977f5c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На предварительном этапе белорусская сборная победила LEX с крупным счетом 7:4. Кроме того, в группе А белорусы проиграли чемпиону России московскому «Локомотиву» с результатом 2:7 и саратовской «Дельте» — 3:4. В 2017 и 2018 годах сборная Беларуси занимала пятое место на этих соревнованиях.

Первым финалистом турнира стала сборная России, обыгравшая сегодня в полуфинале «Локомотив» со счетом 5:3. Во втором полуфинальном матче питерский «Кристалл», за который выступает белорус Игорь Бриштель, встретится с «Дельтой». Список лучших бомбардиров сейчас возглавляют Олег Гапон и игрок российской сборной Федор Земсков, забившие по 7 мячей.