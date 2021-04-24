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16:26 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла ЦСКА на турнире в Санкт-Петербурге

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу одержала волевую викторию над московским ЦСКА на турнире Intercup-2021 в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодняшний поединок белорусы начали не очень уверенно и на 13-й минуте уступали соперникам два мяча — 1:3. Однако затем белорусские «пляжники» собрались и не только догнали армейцев, но и сумели добиться победы с перевесом в те же два мяча — 5:3.

В составе победителей хет-трик оформил Иван Константинов, еще по голу забили Олег Гапон и Анатолий Рябко.

Таким образом, завтра подопечные Николаса Альварадо в поединке за 5-е итоговое место встретятся с питерским клубом LEX, который сегодня обыграл самарские «Крылья Советов» с результатом 4:3. Один из мячей у самарцев забил белорус Денис Самсонов.

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На предварительном этапе белорусская сборная победила LEX с крупным счетом 7:4. Кроме того, в группе А белорусы проиграли чемпиону России московскому «Локомотиву» с результатом 2:7 и саратовской «Дельте» — 3:4. В 2017 и 2018 годах сборная Беларуси занимала пятое место на этих соревнованиях.

Первым финалистом турнира стала сборная России, обыгравшая сегодня в полуфинале «Локомотив» со счетом 5:3. Во втором полуфинальном матче питерский «Кристалл», за который выступает белорус Игорь Бриштель, встретится с «Дельтой». Список лучших бомбардиров сейчас возглавляют Олег Гапон и игрок российской сборной Федор Земсков, забившие по 7 мячей.

Все матчи за итоговые позиции Intercup-2021 состоятся завтра.

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