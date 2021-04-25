Чеферин: Все клубы Суперлиги будут отвечать за свои действия

В ночь на 19 апреля английские «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации и представители футбольного сообщества выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. УЕФА также объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. После этого все английские клубы, «Атлетико» и «Интер» объявили о выходе из проекта. «Милан» сообщил, что прислушается к мнению болельщиков, а президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что проект Суперлиги после выхода из него английских клубов стал нежизнеспособным.
Каждый должен нести ответственность за то, что он сделал, и мы не можем делать вид, что ничего не произошло. Вы не можете сделать что-то подобное и просто сказать: «Меня наказали потому, что все меня ненавидят». У них нет проблем из-за кого-то другого, кроме них самих. То, что они сделали, нехорошо, и в следующие несколько дней мы увидим, что нужно делать.
Александер Чеферинпрезидент УЕФА
«Но для меня есть существенная разница между английскими клубами и шестью другими. Они вышли первыми, признали ошибку. Вы должны обладать некоторым величием, чтобы сказать: “Я был неправ”. Я делю клубы на три группы: шестерка английских команд, которая вышла первой, затем еще три (“Атлетико”, “Милан”, “Интер”), после них те, кто считает, что Земля плоская, и они думают, что Суперлига все еще существует. И между ними есть большая разница. Но все будут нести ответственность. Какую именно, посмотрим», — добавил он.
По словам Чеферина, пока нельзя утверждать, будет ли открыто дисциплинарное разбирательство. «Примет ли решение исполком? Увидим. Пока слишком рано говорить об этом», — сказал глава УЕФА.
«Честно говоря, я был сильно впечатлен реакцией болельщиков, всего футбольного сообщества, и не только футбольного сообщества, но, я бы сказал, всего общества. Я такого никогда не видел. УЕФА сделал свое дело, клубы, которые были с нами, тоже. И, конечно же, важную роль в этом сыграло правительство Великобритании. Но, безусловно, самую большую часть работы сделали болельщики», — сказал Чеферин.
«Я много раз разговаривал по телефону с премьер-министром (Великобритании Борисом) Джонсоном и (главой британского министерства цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливером) Дауденом за эти 48 сумасшедших часов. Они оказались на правильной стороне истории в нужное время. И это впечатляет», — добавил он.
По словам Чеферина, на исполкоме УЕФА 19 апреля он готовился выразить благодарность президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли, ставшему одним из инициаторов создания Суперлиги, но планы пришлось корректировать.
«Я четыре раза менял свою речь. Они готовили вещи, о которых мне не рассказывали, этот парень (Аньелли) лгал мне, говоря: “Это неправда, это неправда…” В конце концов это произошло, и я должен публично рассказать о том, что случилось», — пояснил глава УЕФА.