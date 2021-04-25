Чеферин: Все клубы Суперлиги будут отвечать за свои действия

В ночь на 19 апреля английские «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации и представители футбольного сообщества выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. УЕФА также объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. После этого все английские клубы, «Атлетико» и «Интер» объявили о выходе из проекта. «Милан» сообщил, что прислушается к мнению болельщиков, а президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что проект Суперлиги после выхода из него английских клубов стал нежизнеспособным.

Каждый должен нести ответственность за то, что он сделал, и мы не можем делать вид, что ничего не произошло. Вы не можете сделать что-то подобное и просто сказать: «Меня наказали потому, что все меня ненавидят». У них нет проблем из-за кого-то другого, кроме них самих. То, что они сделали, нехорошо, и в следующие несколько дней мы увидим, что нужно делать. Александер Чеферин президент УЕФА

«Но для меня есть существенная разница между английскими клубами и шестью другими. Они вышли первыми, признали ошибку. Вы должны обладать некоторым величием, чтобы сказать: “Я был неправ”. Я делю клубы на три группы: шестерка английских команд, которая вышла первой, затем еще три (“Атлетико”, “Милан”, “Интер”), после них те, кто считает, что Земля плоская, и они думают, что Суперлига все еще существует. И между ними есть большая разница. Но все будут нести ответственность. Какую именно, посмотрим», — добавил он.

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По словам Чеферина, пока нельзя утверждать, будет ли открыто дисциплинарное разбирательство. «Примет ли решение исполком? Увидим. Пока слишком рано говорить об этом», — сказал глава УЕФА.

«Честно говоря, я был сильно впечатлен реакцией болельщиков, всего футбольного сообщества, и не только футбольного сообщества, но, я бы сказал, всего общества. Я такого никогда не видел. УЕФА сделал свое дело, клубы, которые были с нами, тоже. И, конечно же, важную роль в этом сыграло правительство Великобритании. Но, безусловно, самую большую часть работы сделали болельщики», — сказал Чеферин.

«Я много раз разговаривал по телефону с премьер-министром (Великобритании Борисом) Джонсоном и (главой британского министерства цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливером) Дауденом за эти 48 сумасшедших часов. Они оказались на правильной стороне истории в нужное время. И это впечатляет», — добавил он.

По словам Чеферина, на исполкоме УЕФА 19 апреля он готовился выразить благодарность президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли, ставшему одним из инициаторов создания Суперлиги, но планы пришлось корректировать.