В Дохе прошла жеребьевка Арабского Кубка ФИФА-2021
Сегодня, 27 апреля, в Дохе состоялась жеребьевка Арабского Кубка ФИФА-2021 в Катаре, сообщает
Сегодня, 27 апреля, в Дохе состоялась жеребьевка Арабского Кубка ФИФА-2021 в Катаре, сообщает
Ранее организаторы подтвердили, что за год до ЧМ-2022 в Катаре впервые пройдет Арабский Кубок ФИФА, в котором помимо
Арабский Кубок ФИФА пройдет на шести стадионах ЧМ-2022, финал турнир состоится 18 декабря 2021 года — ровно за год до финала чемпионата мира ФИФА в Катаре.
Регламент турнира предполагает два этапа — отборочный и основной. На первом этапе 14 сборных с наименьшим текущим рейтингом ФИФА составят пары, которые в одноматчевом противостоянии разыграют путевки в основной этап.
Оман (рейтинг ФИФА: 80) — Сомали (197)
Ливан (93) — Джибути (183)
Иордания (95) — Южный Судан (169)
Бахрейн (99) — Кувейт (148)
Мавритания (101) — Йемен (145)
Палестина (104) — Коморы (131)
Ливия (119) — Судан (123).
Семь победителей присоединятся к девяти сборным с наивысшим на данный момент рейтингом ФИФА, включая Катар. 16 команд распределили в четыре группы, которые определились сегодня в ходе жеребьевки.
Группа А: Катар, Ирак, Оман/Сомали, Бахрейн/Кувейт.
Группа В: Тунис, ОАЭ, Сирия, Мавритания/Йемен.
Группа С: Марокко, Саудовская Аравия, Иордания/Южный Судан, Палестина/Коморы.
Группа D: Алжир, Египет, Ливан/Джибути, Ливия/Судан.
Победители групп и сборные, занявшие вторые места, выйдут в