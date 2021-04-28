Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Иртыш
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Велес
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Акрон
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Енисей
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Чайка
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Факел
35
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Вальядолид
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» разгромно проиграл «Уфе»
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
15:23 (мск), источник: Матч ТВ

Андрей Аршавин станет хоккеистом в новом развлекательном шоу от PREMIER и «МАТЧ ТВ»

«МАТЧ ТВ» и видеосервис PREMIER начали съёмки нового проекта — «Андрей Аршавин меняет профессию», в котором известный футболист возьмёт в руки хоккейную клюшку и испытает себя на льду.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В проекте также примет участие Владимир Быстров — заслуженный мастер спорта и двукратный чемпион России по футболу.

Премьеру развлекательного шоу покажут в мае на видеосервисе PREMIER, а лучшие моменты серий можно будет смотреть на «МАТЧ ТВ».

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Аршавин вместе с Владимиром Быстровым будут пробовать свои силы в новом для них спорте — хоккее. Падения, летящие в голову клюшки, отскакивающие не в нужную сторону шайбы — главным героям придётся столкнуться со многими вызовами.

Гостями шоу станут российские артисты и известные спортсмены, которые будут помогать футболистам постигать хоккейные секреты и хитрости. Помимо этого Аршавин и Быстров пройдут медицинское обследование, чтобы оценить свои физические возможности, а по итогам ведущим будут предложены специальные тренировки для улучшения результатов.

Читайте также
Канделаки: Аршавин — лучший эксперт сегодняшнего футбольного телевидения. Это дар, который невозможно воспитать

— В любом виде спорта крайне сложно достичь настоящих вершин. Для этого требуется много времени. Но и я, и Володя — профессиональные спортсмены, у нас в крови желание побеждать и идти вперёд, несмотря ни на что. Мы не можем жить без адреналина, преодоления трудностей и, прежде всего, преодоления себя. Мы готовы учиться заново, падать и подниматься, готовы к новым победам над собой, — комментирует Андрей Аршавин.

Развлекательное шоу «Андрей Аршавин меняет профессию» — второе из четырёх новых шоу, которые ранее анонсировали видеосервис PREMIER и телеканал «Матч ТВ».

Ранее в апреле видеосервис PREMIER и телеканал «Матч ТВ» выпустили первое российское спортивное реалити — «Ростов-на-кону», посвящённое футбольной команде «Ростов». Документальный сериал показывает изнанку клуба и рассказывает о жизни вокруг футбола. Автором идеи проекта выступил популярный футбольный журналист Нобель Арустамян.

Читайте также
 Плющенко собрался драться с хореографом Тутберидзе. Фигурное катание превращается в трэш-стрим?
Алексей Березуцкий не принял окончательного решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым
Теперь РФ на месте Америки. Наши юниоры подарили финнам камбэк
«Отстой и мусор». Фанаты раскритиковали русского вратаря НХЛ
Мейвезер официально подтвердил бой с блогером
Овечкин развлекается дома. Без него «Вашингтон» только побеждает
Кубок победителя РПЛ привезут на матч «Зенит» - «Локомотив»
В ОКР высказались об инциденте с флагом России на ЧМ по шашкам
«Локомотив» направил запрос о матче с «Динамо» на «Арене Химки»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь