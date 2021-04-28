Андрей Аршавин станет хоккеистом в новом развлекательном шоу от PREMIER и «МАТЧ ТВ»

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

В проекте также примет участие Владимир Быстров — заслуженный мастер спорта и двукратный чемпион России по футболу.

Премьеру развлекательного шоу покажут в мае на видеосервисе PREMIER, а лучшие моменты серий можно будет смотреть на «МАТЧ ТВ».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc831b8a74e1f0fc42ed" data-vnd="bc831b8a74e1f0fc42ed" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc831b8a74e1f0fc42ed" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Аршавин вместе с Владимиром Быстровым будут пробовать свои силы в новом для них спорте — хоккее. Падения, летящие в голову клюшки, отскакивающие не в нужную сторону шайбы — главным героям придётся столкнуться со многими вызовами.

Гостями шоу станут российские артисты и известные спортсмены, которые будут помогать футболистам постигать хоккейные секреты и хитрости. Помимо этого Аршавин и Быстров пройдут медицинское обследование, чтобы оценить свои физические возможности, а по итогам ведущим будут предложены специальные тренировки для улучшения результатов.

— В любом виде спорта крайне сложно достичь настоящих вершин. Для этого требуется много времени. Но и я, и Володя — профессиональные спортсмены, у нас в крови желание побеждать и идти вперёд, несмотря ни на что. Мы не можем жить без адреналина, преодоления трудностей и, прежде всего, преодоления себя. Мы готовы учиться заново, падать и подниматься, готовы к новым победам над собой, — комментирует Андрей Аршавин.

Развлекательное шоу «Андрей Аршавин меняет профессию» — второе из четырёх новых шоу, которые ранее анонсировали видеосервис PREMIER и телеканал «Матч ТВ».