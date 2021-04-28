Андрей Аршавин станет хоккеистом в новом развлекательном шоу от PREMIER и «МАТЧ ТВ»

В проекте также примет участие Владимир Быстров — заслуженный мастер спорта и двукратный чемпион России по футболу.
Премьеру развлекательного шоу покажут в мае на видеосервисе PREMIER, а лучшие моменты серий можно будет смотреть на «МАТЧ ТВ».
Андрей Аршавин вместе с Владимиром Быстровым будут пробовать свои силы в новом для них спорте — хоккее. Падения, летящие в голову клюшки, отскакивающие не в нужную сторону шайбы — главным героям придётся столкнуться со многими вызовами.
Гостями шоу станут российские артисты и известные спортсмены, которые будут помогать футболистам постигать хоккейные секреты и хитрости. Помимо этого Аршавин и Быстров пройдут медицинское обследование, чтобы оценить свои физические возможности, а по итогам ведущим будут предложены специальные тренировки для улучшения результатов.
— В любом виде спорта крайне сложно достичь настоящих вершин. Для этого требуется много времени. Но и я, и Володя — профессиональные спортсмены, у нас в крови желание побеждать и идти вперёд, несмотря ни на что. Мы не можем жить без адреналина, преодоления трудностей и, прежде всего, преодоления себя. Мы готовы учиться заново, падать и подниматься, готовы к новым победам над собой, — комментирует Андрей Аршавин.
Развлекательное шоу «Андрей Аршавин меняет профессию» — второе из четырёх новых шоу, которые ранее анонсировали видеосервис PREMIER и телеканал «Матч ТВ».
Ранее в апреле видеосервис PREMIER и телеканал «Матч ТВ» выпустили первое российское спортивное реалити — «Ростов-на-кону», посвящённое футбольной команде «Ростов». Документальный сериал показывает изнанку клуба и рассказывает о жизни вокруг футбола. Автором идеи проекта выступил популярный футбольный журналист Нобель Арустамян.