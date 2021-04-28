«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 23-го тура молодежного первенства России по футболу.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 23-го тура молодежного первенства России по футболу.
Встреча группы 1, в которой определятся призеры турнира, прошла на поле «Локомотива» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Авторами голов в составе победителей стали Илья Грицак (на 45-й минуте) и Тимур Касимов (86). У «Ахмата» отличился Ислам Альсултанов (58).
В других матчах группы 1 «Рубин» (Казань) уступил «Ростову» (Ростов-на-Дону) со счетом 0:2, а «Строгино» (Москва) обыграло «Сочи» — 2:1.
В матчах группы 2 «Урал» (Екатеринбург) проиграл «Ротору» (Волгоград) — 0:2, «Чертаново» (Москва) победило «Академию Коноплева» (Самарская область) — 2:1, а «Тамбов» уступил «Химкам» (Московская область) — 0:6.