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15:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Московский «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 23-го тура молодежного первенства России по футболу.

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Встреча группы 1, в которой определятся призеры турнира, прошла на поле «Локомотива» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Авторами голов в составе победителей стали Илья Грицак (на 45-й минуте) и Тимур Касимов (86). У «Ахмата» отличился Ислам Альсултанов (58).

В других матчах группы 1 «Рубин» (Казань) уступил «Ростову» (Ростов-на-Дону) со счетом 0:2, а «Строгино» (Москва) обыграло «Сочи» — 2:1.

В матчах группы 2 «Урал» (Екатеринбург) проиграл «Ротору» (Волгоград) — 0:2, «Чертаново» (Москва) победило «Академию Коноплева» (Самарская область) — 2:1, а «Тамбов» уступил «Химкам» (Московская область) — 0:6.

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