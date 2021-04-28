«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенства России

Встреча группы 1, в которой определятся призеры турнира, прошла на поле «Локомотива» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Авторами голов в составе победителей стали Илья Грицак (на 45-й минуте) и Тимур Касимов (86). У «Ахмата» отличился Ислам Альсултанов (58).