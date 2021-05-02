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11:16 (мск), источник: Sport24

Халк забил красивый гол мощным выстрелом с дальней дистанции: видео

Бывший нападающий «Зенита» Халк, который в настоящее время играет в Бразилии за «Атлетико Минейро», забил красивый гол мощным выстрелом с дальней дистанции.

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34-летний футболист отличился в Лиге Минейро в матче против «Томбенсе», сделав счет 3:0 на 62-й минуте.

Видео красивого гола Халка опубликовано на официальной странице «Атлетико Минейро» в фейсбуке.

Матч завершился победой «Атлетико Минейро» со счетом 3:0.

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