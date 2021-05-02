Халк забил красивый гол мощным выстрелом с дальней дистанции: видео
Бывший нападающий «Зенита» Халк, который в настоящее время играет в Бразилии за «Атлетико Минейро», забил красивый гол мощным выстрелом с дальней дистанции.
Бывший нападающий «Зенита» Халк, который в настоящее время играет в Бразилии за «Атлетико Минейро», забил красивый гол мощным выстрелом с дальней дистанции.
34-летний футболист отличился в Лиге Минейро в матче против «Томбенсе», сделав счет 3:0 на 62-й минуте.
Видео красивого гола Халка опубликовано на официальной странице «Атлетико Минейро» в фейсбуке.
Матч завершился победой «Атлетико Минейро» со счетом 3:0.