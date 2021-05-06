Только Ди Маттео выигрывал ЛЧ с «Челси». Куда он пропал?

«Челси» пробился в финал ЛЧ впервые с сезона 2011/12, когда обыграл в Мюнхене «Баварию». Это был уникальный сюжет: Роберт Ди Маттео, о котором мало кто слышал, работал помощником у Андре Виллаш-Боаша, подхватил команду после его увольнения и взял Лигу чемпионов.

Ди Маттео лишь исполнял обязанности главного, но после такого успеха сразу получил награду от Романа Абрамовича — контракт на два года. Правда, сказка закончилась уже в следующем сезоне. В ноябре 2012-го итальянца уволили на фоне ужасной серии в АПЛ: две победы в восьми матчах. От лидера — «Ман Сити» — команда отставала всего на четыре очка, но Абрамович не выдержал и попрощался с Ди Маттео после разгрома 0:3 от «Ювентуса» в пятом туре группового этапа ЛЧ. Тогда «Челси» стал первым в истории победителем, который не попал в плей-офф.

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Ди Маттео взял вину на себя и пропал из новостей.

Первая пауза длилась два года. Потом он работал в «Шальке» и «Астон Вилле»

Тренер ушел из футбола почти на два года. Оказалось, он получал зарплату от «Челси» (восемь миллионов фунтов), потому что увольнение было лишь формальным. Слухи отправляли Ди Маттео в лучшие клубы топ-лиг, но в ноябре 2014-го он возглавил «Шальке». Отношения продлились всего семь месяцев: Ди Маттео занял шестое место, не вывел клуб в Лигу чемпионов и разругался с владельцами из-за разного видения будущего.

В июне 2016-го итальянец подписал 2-летний контракт с «Астон Виллой». В межсезонье клуб потратил на трансферы около 50 млн фунтов, но за 11 матчей в Чемпионшипе победил всего однажды и тащился на 19-м месте. Спустя 124 дня после назначения Ди Маттео уволили.

Тогда он сказал La Gazzetta dello Sport: «Я слишком часто вдали от дома. Думаю, стоит больше времени проводить с семьей».

Позже Ди Маттео рассказывал, что планировал отдохнуть максимум два сезона, но пауза растянулась почти на пять лет.

3 октября 2016 года — последний рабочий день Ди Маттео.

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Его очень обидело увольнение из «Астон Виллы». Хотел вернуться еще в 2019-м, но слишком привязан к семье

В сентябре 2019-го Ди Маттео дал интервью The Athletic про свою жизнь. Вот главное из него.

• Ди Маттео отклонил несколько выгодных предложений из США и Китая, а еще не пошел работать в английские клубы, потому что серьезно переживал из-за «Астон-Виллы». «Я был зол, когда все закончилось, — говорил Ди Маттео. — Когда мы обсуждали проект, все согласились, что первый сезон будет тяжелым. Мы хотели попасть в плей-офф — и мы бы дошли до него, но клуб принял такое решение [уволить тренера].



У нас было семь ничьих в 11 играх, но пять из пропущенных голов мы пропускали в добавленное время или ближе к концу игры.



Сколько времени им потребовалось, чтобы в итоге вернуться в АПЛ? Три сезона. Несмотря на разочарование, я был рад, что у них получилось».

• Ди Маттео повторил, что сильно скучал по жене и детям. А еще рассказал, что у его отца возникли проблемы со здоровьем в Италии, и он должен был его поддержать.

Итальянец подчеркивал — он перезагрузился и стал счастливее. «Сегодня я доволен жизнью больше, чем несколько лет назад. Я очень рад, что посвятил время семье. Но теперь другая глава. Взволнован тем, что происходит в моей жизни. И тем, что может быть дальше.



В следующем году мне исполнится 50, это большое число, но средняя продолжительность жизни мужчины в западных странах — 79 лет. Я чувствую себя хорошо, молодо и готов тренировать долгие годы. Возможно, я выберу команду не на следующей неделе или не в следующем месяце, потому что не собираюсь торопиться. Но я снова буду тренировать, я хотел бы выбрать что-то, что меня действительно волнует".

• Ди Маттео признался: за время карьеры он осознал свою чувствительность — тяжело переживает любые неудачи. В новой команде он хочет получать больше удовольствия и работать так, чтобы удовольствие передавалось игрокам.

«Я атакующий тренер, — сказал Ди Маттео. — Вспомните “МК Донс” и “Вест Бромвич”: мы были вторыми по результативности в лиге. Для меня нет ничего лучше, чем выиграть футбольный матч. Мне это нравится. Это моя жизнь. А теперь меня ждет еще одна глава».

***

Правда, эта глава так и не началась. В ноябре 2020-го Ди Маттео сказал швейцарскому медиа 20 Minuten, что скучает по футболу, но для возвращения пока не было подходящего момента. Он пообещал решиться этим летом, когда его младший ребенок начнет жить отдельно. «Мы с женой Зои сможем упаковать чемоданы и выбрать место без каких-либо ограничений. Потом, когда появится что-то подходящее, я готов».