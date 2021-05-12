«Спортинг» прервал гегемонию «Порту» и «Бенфики». Как пройти через ад и выиграть чемпионат впервые за 20 лет

Лиссабонский «Спортинг» стал чемпионом Португалии. В предпоследнем туре с минимальным счетом была обыграна «Боавишта», которая борется за выживание

Последний раз «Спортинг» выигрывал чемпионат в далеком 2002 году. В той команде блистали Рикарду Куарежма, Марио Жардел и Жоау Пинту

Сегодняшний «Спортинг» — это опытная защита, бойкая молодежь в полузащите и предельно надежная игра, поставленная тренером-вундеркиндом

В XXI веке «Спортинг» стал слабейшим в списке топ-клубов страны. Пару лет назад в клубе творилась настоящая дичь: фанаты избили футболистов с подачи президента

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--765add1478121fb46720" data-vnd="765add1478121fb46720" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=765add1478121fb46720" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как определить самый страшный момент в истории футбольного клуба, когда очевидно — вот оно, дно, ниже просто некуда? Фанаты «Барселоны» могут вспомнить про поражение 2:8 от «Баварии». Болельщики «Атлетико» или «Ювентуса» — про вылет во второй дивизион по спортивным или дисциплинарным причинам. Фаны «Фиорентины» скажут про банкротство и фактическое исчезновение команды.

Но все это просто результаты череды ошибок — спортивных или экономических. В этой ситуации люди оставались людьми. А вот лиссабонскому «Спортингу» 18 мая 2018 года пришлось пережить кое-что похуже.

В Португалии, как известно, три больших команды — «Бенфика», «Порту» и «Спортинг». В начале нулевых «львы» выиграли два чемпионства за три года и по числу титулов догнали доминировавший все девяностые «Порту» (по 18 у обоих). «Бенфика», несмотря на 30 чемпионских титулов, была динозавром из прошлого.

Марио Жардел | Источник: AFP 2021

Казалось, у «Спортинга» есть все — огромная фан-база, хороший тренер, лучший бомбардир Европы Марио Жардел, забивший 42 мяча в чемпионате и забравший «Золотую бутсу». Но с тех пор лиссабонская команда чемпионат не выигрывала.

Аудит, проведенный в 2015 году, показал, что «Спортингом» управляли просто чудовищно. Если в 1994 году клуб располагал недвижимостью в пересчете на евро стоимостью в 55 миллионов и практически не имел задолженностей, то к 2013 году на «Спортинге» висел долг в 331 миллион евро, а вся недвижимость была распродана. Столичная команда даже стала выпадать из тройки лучших, меняя тренеров одного за другим.

В сезоне-2017/18 у «Спортинга» впервые за долгие годы появился реальный шанс на чемпионство. «Бенфика» и «Порту» ослабли после продажи лидеров, а бело-зеленые, напротив, провели неплохую трансферную кампанию и взяли тренером опытного Жорже Жезуша. Однако к весне команда начала проваливаться (что вообще характерно для команд этого тренера), и давление со стороны самых радикально настроенных болельщиков стало нарастать.

Фанаты лиссабонского «Спортинга» | Источник: AFP 2021

Вечером 18 мая на базу клуба проникли 40 представителей ультрафанатской группировки Juve Leo. Они забежали в раздевалку, где футболисты готовились к тренировке, закрыли двери и забросали помещение дымовыми шашками. Скандируя «сукины дети, сейчас мы вас убьем», фанаты начали избивать игроков дубинками и пряжками ремней. Некоторым, как Басу Досту, пришлось после этого накладывать швы.

Сюрреализм в том, что все это было организовано с одобрения тогдашнего президента клуба Бруну де Карвалью. Сам бывший ультраправый фанат де Карвалью по ходу сезона начал слать игрокам своей команды письма после поражений, в которых пытался «мотивировать» их.

«Тысячи фанатов по всей стране идут на стадионы, и у них не остается денег на еду. Сегодня мы не просто потеряли два очка, а нанесли боль миллионам, которые просят от вас только одного — сделать их счастливыми. Нет смысла терять очки и плакать. В этом сезоне мы не можем провалиться. В этом сезоне у нас не будет никаких оправданий», — пример одного из таких писем.

Чем дальше, тем все больше тон президента становился агрессивным. После поражения «Спортинга» от «Атлетико» в Лиге Европы де Карвалью разместил открытый пост в Фейсбуке, где жестко раскритиковал половину основного состава. Игроки в ответ опубликовали в своих инстаграмах коллективный ответ, в котором потребовали от президента объяснений.

Эти избалованные дети никого и ничего не уважают, мое терпение лопнуло. Каждый, кто опубликовал этот пост, получает немедленную дисквалификацию. Бруну де Карвалью бывший президент «Спортинга»

Бруну де Карвалью | Источник: AFP 2021

Игроки действительно не смогли попасть на базу в течение следующих дней, но на игру их все-таки допустили. В том матче фанаты из Juve Leo забросали поле файерами. Как узнали португальские журналисты, перед этим президент «Спортинга» встречался с фанатами. А накануне столкновения между ультрас и футболистами заезжал на базу и задавал игрокам странный вопрос: «Вы обещаете сыграть на следующих выходных, что бы ни случилось?».

Через месяц девять футболистов «Спортинга» досрочно расторгли контракт с клубом, а президента отправили в отставку на генеральной ассамблее. Фанаты, атаковавшие футболистов, получили уголовные дела.

Сейчас в «Спортинге» просто сказка: новый президент лечил людей от коронавируса в больнице, тренер-вундеркинд объединил всю команду и поставил эффективную игру

К счастью для адекватных болельщиков «Спортинга», это действительно было дно, снизу никто не стучал. И то, что происходит в клубе сейчас, больше похоже на пробуждение от ночного кошмара.

После изгнанного де Карвалью президентом лиссабонского клуба сенсационно стал Фредерику Варандаш, ранее работавший главой медицинского штаба в клубе. Варандаш закончил службу в португальской армии в звании лейтенанта, в конце нулевых служил в Афганистане.

Фредерику Варандаш | Источник: AFP 2021

В разгар эпидемии коронавируса правительство Португалии мобилизовало всех медицинских работников, включая тех, кто ушел в отставку. Варандаш также присоединился к врачам и начал работу в больницах Лиссабона. Самое сложное, по его словам, было отказывать узнавшим его пациентам в совместном селфи.

Главное достижение Варандаша на посту президента «Спортинга» — покупка тренера «Браги» Рубена Аморима. Да, не назначение, а именно покупка.

Рубен Аморим, известный по выступлениям за «Бенфику» и отыгравший за сборную 15 матчей, закончил карьеру футболиста в 2016 году. Три года спустя начал работать с дублем «Браги». Судьба подкинула ему случай возглавить команду после того, как был уволен главный тренер Рикарду Са Пинту. И вот тогда произошла настоящая сенсация.

Рубен Аморим | Источник: AFP 2021

Под руководством Аморима «Брага» выиграла 10 матчей из 13 в чемпионате (в этот период это была абсолютно лучшая по результатам команда в Португалии) и завоевала Кубок лиги, обыграв в финале «Порту». За это время в команде так ярко засверкал молодой футболист Тринкау, что «Барселона» летом выложила за него больше 30 миллионов евро.

Даже Моуринью и Виллаш-Боаш не набирали хайп так быстро. Когда в марте 2020 года с поста главного тренера «Спортинга» был уволен Силас, лиссабонский клуб заплатил «Браге» неустойку в 10 миллионов евро и подписал с Аморимом трехлетний контракт с суммой отступных в 30 миллионов евро. Деньги на такой необычный трансфер нашлись после перехода Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед».

Аморим оправдал все авансы. Команда моментально прибавила и почти ворвалась в тройку, упустив путевку в групповой этап Лиги Европы лишь в последнем туре, причем бывшей команде специалиста — «Браге». Зато в нынешнем сезоне «Спортинг» не отдает никому первую строчку с шестого тура.

В тактическом плане Аморим предельно практичный специалист, делающий ставку на надежность, физику и эмоциональный настрой команды. Его «Спортинг» играет по схеме в три центральных защитника. Все трое очень опытные игроки — уругваец Себастьян Коатес один из лучших в чемпионате по игре головой, марокканец Зухаир Феддаль разыгрывает мяч из глубины, а подстраховывает их обоих экс-зенитовец Луиш Нету. В воротах играет воспитанник «Реала» и бывший дублер Яна Облака в «Атлетико» Антонио Адан.

Футболисты «Спортинга» празднуют чемпионский титул | Источник: AFP 2021

Если в обороне всем футболистам за 30, то в остальных линиях Аморим предпочитает ставку на молодежь. Лучший бомбардир его команды (и всего чемпионата) — 22-летний атакующий полузащитник Педру Гонсалвеш. По флангам игру разгоняют 18-летний Нуну Мендеш и арендованный у «Манчестер Сити» 21-летний Педро Порро. Прострелы с флангов в центр — главное оружие «Спортинга», предпочитающего использовать всю ширину поля для растягивания обороны соперника.

Секрет успеха Аморима в том, что ему удается заставлять футболистов выкладываться на поле с первой до последней минуты. Звучит как штамп, но «Спортинг» действительно выигрывает за счет агрессивного и непрерывного прессинга. Заставить играть через не могу — характерный почерк Аморима, потому как его «Брага» демонстрировала те же высокие физические показатели.

В декабре «Спортинг» упустил победу над «Фамаликау» на последних минутах, когда арбитр не засчитал забитый Коатесом гол. Скамейка лиссабонцев взбунтовалась, а самого специалиста удалили на трибуны. После игры он сказал на пресс-конференции: «Куда идет один, туда идут все». Эта нехитрая фраза превратилась для футболистов «Спортинга» и болельщиков в настоящий девиз и самый популярный хештег года. Повторяя эти слова как заклинание, «Спортинг» открыл победную серию и оторвался от основных преследователей в таблице.

С таким подходом Аморим вряд ли будет успешен в больших командах, где есть суперзвезды, освобожденные от работы с мячом. Но прямо здесь и сейчас тренер-вундеркинд находится на своем месте. Вернуть «Спортингу», прошедшему через самый настоящий ад, золотые медали впервые почти за 20 лет — это достижение похлеще победы в Лиге чемпионов.