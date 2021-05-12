Камеры, волшебная пена и замены. Как изменился футбол в последние годы

За десятилетия своего существования один из самых популярных видов спорта видел большое количество изменений. Все они, конечно, должны были устранить основные недочеты и усовершенствовать игру, но на практике выходило по-разному. Рассказываем, что кардинально изменилось в футболе в последние годы, а какие нововведения футбольный мир все-таки не принял.

Система видеопомощи арбитрам

Система видеопомощи арбитрам (VAR) позволяет рефери обратиться за «помощью друга» — к специальному и объективному комплексу камер, с нескольких ракурсов снимающих происходящее на поле. Официально это нововведение было включено в правила в 2018 году.

Система позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять правильное решение. Первые разговоры о введении видеопомощи арбитрам начались после матча 1/8 финала чемпионата мира 2010 года между сборными Германии и Англии. При счете 2:1 в пользу немцев главный арбитр встречи Хорхе Ларрионда не увидел, что мяч пересек линию ворот после удара английского футболиста Фрэнка Лэмпарда. Боковой судья также не смог зафиксировать взятие ворот, а ориентироваться на телеповторы было не принято.

Но есть и недовольные появлением новой опции. Во-первых, порой случаются технические сбои системы. В финале плей-офф чемпионата Австралии между «Мельбурном» и «Ньюкаслом» система VAR дала сбой в решающий момент. Судьи не смогли зафиксировать офсайд у футболиста «Мельбурна», который забил решающий гол и принес своей команде победу.

Во-вторых, иногда отменяются верные, казалось бы, голы, которые легко засчитали бы до появления VAR. В сезоне-2018/19 в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» при счете 4:4 по сумме двух встреч полузащитник манчестерского клуба Рахим Стерлинг поразил ворота на 94-й минуте, тем самым выводя свою команду в полуфинальную стадию. Однако после просмотра VAR главный судья увидел офсайд и отменил гол, что позволило лондонскому «Тоттенхэму» выйти в следующий раунд турнира.

Исчезающий спрей

Немного магии в мировой футбол добавил изобретатель Гейне Аллеманье, придумавший исчезающий спрей. Раньше судьи на глаз оценивали положение мяча и футболистов во время исполнения штрафных, что позволяло игрокам незаметно подвинуться в ту или иную сторону, да еще и начать возмущаться, если рефери возвращал их обратно. Для предотвращения подобных ситуаций Международная федерация футбола ввела в правила рисование ограничительных линий.

Впервые исчезающий спрей пригодился еще в 2001 году во время розыгрыша бразильского Кубка Жоао Авеланжа. В 2012 году Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение, что любая конфедерация, ассоциация или отдельная футбольная лига могут при желании использовать спрей. На чемпионате мира волшебный спрей впервые применил в 2014 году японский арбитр Юити Нисимура, во время матча хозяев турнира бразильцев с командой Хорватии.

Сейчас исчезающая пена стала не только обыденным атрибутом футбольного матча, но и причиной самых разных курьезов во время игры.

Увеличение количества замен

Пандемия коронавируса отразилась абсолютно на всех сферах жизни, включая футбол. Сначала розыгрыш национальных чемпионатов и европейских кубков приостановили, а после стабилизации ситуации и возобновления соревнований стало ясно, что изменения требуют и правила игры. Из-за скорректированного календаря футболисты не успевали восстановиться между матчами, при этом многие испытывали последствия перенесенной болезни.

В мае 2020 года Международный совет футбольных ассоциаций, отвечающий за введение и регулирование правил игры, объявил об увеличении количества замен в официальных матчах. Командам позволили производить по пять замен в одном матче вместо трех и еще одну замену в дополнительное время. Для сокращения пауз останавливать игру для замен команды имеют право только по три раза за матч, чтобы использовать все пять замен, новых игроков можно выпускать на поле в перерыве либо менять по несколько футболистов одновременно.

Правило пяти замен отменили в чемпионате Англии на старте сезона-2020/21, но остальные ведущие футбольные лиги Европы продолжают пользоваться такой возможностью. Нововведение с пятью заменами присутствует и в розыгрышах еврокубков.

Неудачные идеи

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--765add1478121fb46720" data-vnd="765add1478121fb46720" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=765add1478121fb46720" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Выездные победы команд до сих пор особенно ценятся болельщиками, ведь ощутимо сложнее добиться успеха на чужом поле, при болеющих против тебя трибунах. В 1983 году в Англии решили дополнительно мотивировать игроков и начислять за победу на выезде больше очков. В случае победы на домашнем стадионе команды получали по два очка, на гостевом поле — по три. Нововведение продержалось до сезона-1986/87, но потом стало очевидно, что новое правило не отражает настоящую силу команд, а чемпионат может выиграть более удачливый клуб.

Несколько раз в истории футболу искусственно пытались добавить динамики. Особенно преуспели в этом в Северной Америке, где европейская игра до сих пор уступает в популярности более динамичным хоккею, бейсболу и другим командным видам спорта. В 1977 году Североамериканская футбольная лига по аналогии с хоккеем ввела правило «футбольных буллитов». Матч, завершившийся с ничейным результатом, должен был продолжиться дополнительным временем (30 минут), а после была предусмотрена серия буллитов, во время которых игроку с 32 метров нужно было за пять секунд обыграть вратаря один на один. Болельщикам такая альтернатива нравилась, но футболисты были против, ведь к концу матча они ощутимо уставали и зачастую не успевали за пять секунд нанести удар по воротам. Руководство лиги прислушалось к профессионалам и вернуло исполнение традиционных 11-метровых ударов.

В последний раз хоккейные традиции пытались перенести в футбол в 2017 году. Тогда Международный совет футбольных ассоциаций рассматривал возможность сократить футбольные таймы до 30 минут чистого времени, при этом останавливать таймер из-за пауз — голов, нарушений, аутов, замен. К счастью, идея не получила должной поддержки, и все осталось по-прежнему.