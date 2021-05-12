Камеры, волшебная пена и замены. Как изменился футбол в последние годы
Какие нововведения вы могли пропустить, если давно не смотрели футбольные трансляции.
Какие нововведения вы могли пропустить, если давно не смотрели футбольные трансляции.
За десятилетия своего существования один из самых популярных видов спорта видел большое количество изменений. Все они, конечно, должны были устранить основные недочеты и усовершенствовать игру, но на практике выходило
Система видеопомощи арбитрам (VAR) позволяет рефери обратиться за «помощью друга» — к специальному и объективному комплексу камер, с нескольких ракурсов снимающих происходящее на поле. Официально это нововведение было включено в правила в 2018 году.
Система позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять правильное решение. Первые разговоры о введении видеопомощи арбитрам начались после матча 1/8 финала чемпионата мира 2010 года между сборными Германии и Англии. При счете 2:1 в пользу немцев главный арбитр встречи Хорхе Ларрионда не увидел, что мяч пересек линию ворот после удара английского футболиста Фрэнка Лэмпарда. Боковой судья также не смог зафиксировать взятие ворот, а ориентироваться на телеповторы было не принято.
Но есть и недовольные появлением новой опции.
Немного магии в мировой футбол добавил изобретатель Гейне Аллеманье, придумавший исчезающий спрей. Раньше судьи на глаз оценивали положение мяча и футболистов во время исполнения штрафных, что позволяло игрокам незаметно подвинуться в ту или иную сторону, да еще и начать возмущаться, если рефери возвращал их обратно. Для предотвращения подобных ситуаций Международная федерация футбола ввела в правила рисование ограничительных линий.
Впервые исчезающий спрей пригодился еще в 2001 году во время розыгрыша бразильского Кубка Жоао Авеланжа. В 2012 году Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение, что любая конфедерация, ассоциация или отдельная футбольная лига могут при желании использовать спрей. На чемпионате мира волшебный спрей впервые применил в 2014 году японский арбитр Юити Нисимура, во время матча хозяев турнира бразильцев с командой Хорватии.
Сейчас исчезающая пена стала не только обыденным атрибутом футбольного матча, но и причиной самых разных курьезов во время игры.
Пандемия коронавируса отразилась абсолютно на всех сферах жизни, включая футбол. Сначала розыгрыш национальных чемпионатов и европейских кубков приостановили, а после стабилизации ситуации и возобновления соревнований стало ясно, что изменения требуют и правила игры.
В мае 2020 года Международный совет футбольных ассоциаций, отвечающий за введение и регулирование правил игры, объявил об увеличении количества замен в официальных матчах. Командам позволили производить по пять замен в одном матче вместо трех и еще одну замену в дополнительное время. Для сокращения пауз останавливать игру для замен команды имеют право только по три раза за матч, чтобы использовать все пять замен, новых игроков можно выпускать на поле в перерыве либо менять по несколько футболистов одновременно.
Правило пяти замен отменили в чемпионате Англии на старте сезона-2020/21, но остальные ведущие футбольные лиги Европы продолжают пользоваться такой возможностью. Нововведение с пятью заменами присутствует и в розыгрышах еврокубков.
Выездные победы команд до сих пор особенно ценятся болельщиками, ведь ощутимо сложнее добиться успеха на чужом поле, при болеющих против тебя трибунах. В 1983 году в Англии решили дополнительно мотивировать игроков и начислять за победу на выезде больше очков. В случае победы на домашнем стадионе команды получали по два очка, на гостевом поле — по три. Нововведение продержалось до сезона-1986/87, но потом стало очевидно, что новое правило не отражает настоящую силу команд, а чемпионат может выиграть более удачливый клуб.
Несколько раз в истории футболу искусственно пытались добавить динамики. Особенно преуспели в этом в Северной Америке, где европейская игра до сих пор уступает в популярности более динамичным хоккею, бейсболу и другим командным видам спорта. В 1977 году Североамериканская футбольная лига по аналогии с хоккеем ввела правило «футбольных буллитов». Матч, завершившийся с ничейным результатом, должен был продолжиться дополнительным временем (30 минут), а после была предусмотрена серия буллитов, во время которых игроку с 32 метров нужно было за пять секунд обыграть вратаря один на один. Болельщикам такая альтернатива нравилась, но футболисты были против, ведь к концу матча они ощутимо уставали и зачастую не успевали за пять секунд нанести удар по воротам. Руководство лиги прислушалось к профессионалам и вернуло исполнение традиционных 11-метровых ударов.
В последний раз хоккейные традиции пытались перенести в футбол в 2017 году. Тогда Международный совет футбольных ассоциаций рассматривал возможность сократить футбольные таймы до 30 минут чистого времени, при этом останавливать таймер
Игорь Максимов.