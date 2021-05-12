УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса»

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«В среду были назначены инспекторы для проведения дисциплинарного расследования в отношении потенциального нарушения правовой базы УЕФА со стороны футбольных клубов «Реал», «Барселона» и «Ювентус» в связи с проектом так называемой «Суперлиги», — говорится в заявлении.

УЕФА на прошлой неделе объявил, что передаст дело о трех клубах, не покинувших проект Суперлиги, в компетентные дисциплинарные органы УЕФА. Позднее «Барселона», «Ювентус» и «Реал» заявили, что продолжат настаивать на реформах современного футбола, несмотря на «давление и угрозы» со стороны УЕФА. Клубы подчеркнули, что готовы при необходимости пересмотреть предложенный подход к Суперлиге, но не откажутся от идеи турнира, «зная о потребностях и системном кризисе в футбольной отрасли».