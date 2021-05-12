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16:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса»

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении «Барселоны», мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса», которые не вышли из проекта футбольной Суперлиги, сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: AP 2021
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«В среду были назначены инспекторы для проведения дисциплинарного расследования в отношении потенциального нарушения правовой базы УЕФА со стороны футбольных клубов «Реал», «Барселона» и «Ювентус» в связи с проектом так называемой «Суперлиги», — говорится в заявлении.

УЕФА на прошлой неделе объявил, что передаст дело о трех клубах, не покинувших проект Суперлиги, в компетентные дисциплинарные органы УЕФА. Позднее «Барселона», «Ювентус» и «Реал» заявили, что продолжат настаивать на реформах современного футбола, несмотря на «давление и угрозы» со стороны УЕФА. Клубы подчеркнули, что готовы при необходимости пересмотреть предложенный подход к Суперлиге, но не откажутся от идеи турнира, «зная о потребностях и системном кризисе в футбольной отрасли».

Другие девять клубов, которые сначала принимали участие в создании Суперлиги, но после вышли из проекта, приняли условия УЕФА и сделают пожертвования в размере 15 миллионов евро на поддержку молодежного и массового футбола в качестве «жеста доброй воли».

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