«Ого! Просто красавица! Расцвела!» Мостовой выложил фото 21-летней дочки в купальнике — поклонники в восторге
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой похвастался в инстаграме своей 21-летней
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой похвастался в инстаграме своей 21-летней
«Дочка в Мексике! Если дважды нажать на фото — настроение улучшится!» — написал Мостовой, выложив несколько снимков дочери, в том числе в купальнике.
Подписчики Мостового остались впечатлены тем, как выглядит его дочь.
aleksey_borodulin: Хорошая генетика!
jack_silverson: Красотка
alex80_alex80: Чикса
allwood67: Просто красавица!
50ottenkovkuhni: Красивая
n1kolaykarev: Александр, как говорится, красиво попали
pavel1_parshin: Ого! Счастливый папа!
jarribassi: На свидание бы. Она бывает в тиндере?
serxi_el_zarista: Эмма совсем расцвела и повзрослела.
alexdevalencia: Дочка в Папу пошла, лучшая!