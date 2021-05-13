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13:08 (мск), источник: Sport24

«Ого! Просто красавица! Расцвела!» Мостовой выложил фото 21-летней дочки в купальнике — поклонники в восторге

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой похвастался в инстаграме своей 21-летней дочкой-красавицей. Эмма — дочь Мостового от француженки Стефани, бывшей жены.

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Источник: Instagram

«Дочка в Мексике! Если дважды нажать на фото — настроение улучшится!» — написал Мостовой, выложив несколько снимков дочери, в том числе в купальнике.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики Мостового остались впечатлены тем, как выглядит его дочь.

aleksey_borodulin: Хорошая генетика!

jack_silverson: Красотка

alex80_alex80: Чикса

allwood67: Просто красавица!

50ottenkovkuhni: Красивая

n1kolaykarev: Александр, как говорится, красиво попали

pavel1_parshin: Ого! Счастливый папа!

jarribassi: На свидание бы. Она бывает в тиндере?

serxi_el_zarista: Эмма совсем расцвела и повзрослела.

alexdevalencia: Дочка в Папу пошла, лучшая!

 «Ого! Просто красавица! Расцвела!» Мостовой выложил фото 21-летней дочки в купальнике — поклонники в восторге
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