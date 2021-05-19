«Ривер Плейт» сыграет в Кубке Либертадорес с полевым игроком в воротах

Во вторник «Ривер Плейт» сообщил о 25 положительных случаях коронавируса в команде, в числе зараженных оказались четыре основных голкипера, которые были заявлены на матчи Кубка Либертадорес.
Аргентинский клуб попросил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) заменить в заявке турнира двух вратарей в связи с чрезвычайной ситуацией. «Ривер Плейт» воспользовался пунктом правил, согласно которому «замена травмированного голкипера может быть разрешена на любом этапе турнира, если серьезность его повреждения подтверждена медицинской комиссией КОНМЕБОЛ».
Однако, по информации издания, КОНМЕБОЛ отказалась пойти на уступки, так как изначально конфедерация позволила всем клубам-участникам Кубка Либертадорес внести в свои заявки 50 игроков во избежание подобных случаев, но «Ривер Плейт» включил в список только 32 футболистов.
Встреча «Ривер Плейт» — «Санта-Фе» состоится в среду в Буэнос-Айресе. Отмечается, что, помимо проблемы на вратарской позиции, у аргентинского клуба готовы принять участие в матче только 10 футболистов.