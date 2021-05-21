«Брюгге» досрочно стал победителем чемпионата Бельгии

В составе «Брюгге» дубль оформил Ханс Ванакен и ещё один гол в свой актив записал Ноа Ланг. За «Андерлехт» дубль на свой счёт записал Лукас Нмеча и ещё один гол забил Якоб Ларсен.

Таким образом, за тур до окончания сезона «Брюгге» оформил чемпионский титул. Команда набрала 44 очка. Ближайшего преследователя в лице «Генка» команда опережает на три очка.

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