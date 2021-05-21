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12:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер Майами» презентовал новую форму на дне океана

«Интер Майами» презентовал новую форму на дне океана, сообщает пресс-служба клуба.

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Новый комплект формы посвящён проблеме загрязнения окружающей среды, в том числе океанов. Он на 50 процентов выполнен из переработанного пластика, что лишний раз доказывает возможность дальнейшего использования мусора, который ежедневно выбрасывается в природу. Комплект выполнен в ярких голубых цветах (с оранжевыми полосками на плечах). Первый матч в обновлённой форме «Интер» проведёт 30 мая с «Ди-Си Юнайтед».

Во время загрузки произошла ошибка.

Форму представляла модель Корал Томашик, которая нырнула на глубину океана в 30 метров. Также клуб сотрудничал с довольно известным фотографом Джейсоном Вашингтоном, специализирующимся на съёмках под водой.

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