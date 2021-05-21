«Интер Майами» презентовал новую форму на дне океана

Новый комплект формы посвящён проблеме загрязнения окружающей среды, в том числе океанов. Он на 50 процентов выполнен из переработанного пластика, что лишний раз доказывает возможность дальнейшего использования мусора, который ежедневно выбрасывается в природу. Комплект выполнен в ярких голубых цветах (с оранжевыми полосками на плечах). Первый матч в обновлённой форме «Интер» проведёт 30 мая с «Ди-Си Юнайтед».