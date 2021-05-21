«Интер Майами» презентовал новую форму на дне океана
«Интер Майами» презентовал новую форму на дне океана, сообщает
«Интер Майами» презентовал новую форму на дне океана, сообщает
Новый комплект формы посвящён проблеме загрязнения окружающей среды, в том числе океанов. Он на 50 процентов выполнен из переработанного пластика, что лишний раз доказывает возможность дальнейшего использования мусора, который ежедневно выбрасывается в природу. Комплект выполнен в ярких голубых цветах (с оранжевыми полосками на плечах). Первый матч в обновлённой форме «Интер» проведёт 30 мая с «Ди-Си Юнайтед».
Форму представляла модель Корал Томашик, которая нырнула на глубину океана в 30 метров. Также клуб сотрудничал с довольно известным фотографом Джейсоном Вашингтоном, специализирующимся на съёмках под водой.