Месть Суареса, рекорд Левандовски и печаль Роналду: итоги сезона-2020/21

Лучшая сборка «горожан»

Чемпион Англии: «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» Лига чемпионов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси»

«Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» Лига Европы: «Лестер», «Вест Хэм»

«Лестер», «Вест Хэм» Лига конференций: «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» Вылетели/пришли: «Фулхэм», «Вест Бромвич», «Шеффилд» / «Норвич», «Уотфорд» + победитель противостояния «Брентфорд» — «Суонси»

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Минувшие выходные стали самыми жаркими для Английской премьер-лиги (АПЛ) в этом году, ведь в заключительном 38-м туре решалась судьба двух путевок в Лигу чемпионов. На них претендовали «Ливерпуль», «Челси» и «Лестер» — лишними в этом треугольнике оказались «лисы». Джейми Варди и компания проиграли «Тоттенхэму», получив «двушку» от Гарета Бэйла, и теперь испытают себя во втором по значимости клубном турнире Европы.

Чем же еще запомнилось воскресенье? Во-первых, «Арсенал» пролетел даже мимо Лиги конференций. Канониры не выступят на еврокубках впервые с сезона-1995/96. Во-вторых, главная ударная мощь Англии Харри Кейн красиво попрощался с «Тоттенхэмом», став лучшим бомбардиром и ассистентом сезона. Если не случится форс-мажора, нападающий продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

Новый клуб Кейна тем временем празднует чемпионство. Третье за последние четыре года, седьмое в истории. И несмотря на обилие побед, еще никогда команда Хосепа Гвардиолы не выглядела столь безупречно. После неудач на европейской арене (прошлогодний четвертьфинал ЛЧ против «Лиона» чуть не похоронил карьеру Пепа в Манчестере) «горожане» наконец достигли пика.

Этот сезон не похож ни на один другой. Самый сложный титул. Мы всегда будем помнить то, как победили. Очень горжусь, что являюсь тренером этих футболистов. Они особенные… Пройти через этот сезон, со всеми ограничениями и трудностями, и показать стабильность, которая у нас была, — это великолепно! Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити»

Однако главный бой для Гвардиолы еще впереди. В субботу к красавцу-кубку АПЛ «Сити» может добавить «ушастый» трофей Лиги чемпионов.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPOXVWaFSu4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Premier League (@premierleague)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сезон имени Луиса Суареса

Чемпион Испании: «Атлетико»

«Атлетико» Лига чемпионов: «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Севилья» (может опуститься в Лигу Европы, если «Вильярреал» в среду выиграет финал ЛЕ)

«Реал», «Атлетико», «Барселона», «Севилья» (может опуститься в Лигу Европы, если «Вильярреал» в среду выиграет финал ЛЕ) Лига Европы: «Реал Сосьедад», «Бетис»

«Реал Сосьедад», «Бетис» Лига конференций: «Вильярреал» (сохраняет шансы на ЛЧ)

«Вильярреал» (сохраняет шансы на ЛЧ) Вылетели/пришли: «Уэска», «Вальядолид», «Эйбар» / «Эспаньол», «Мальорка» + победитель плей-офф

Пожалуй, один из самых разочаровывающих розыгрышей Примеры в XXI веке. Еще никогда борьба за чемпионство не была такой слабой… Хотя борьбой это назвать сложно. По весне «Атлетико», «Реал» и «Барселона» начали играть в поддавки, каждый тур даря новые шансы заклятым соперникам. В странном конкурсе «проиграла» банда Диего Симеоне: «матрасники», уверенно шедшие в начальной части первенства на первом месте, быстро растеряли преимущество, но все же взяли 11-е золото в своей истории.

Как всегда постарались вратарь Ян Облак и защита (18 сухих матчей — лучший показатель турнира), но главный вклад в первое с 2014 года золото внес опальный Луис Суарес. Изгнанный из «Барсы» летом 2020-го уругваец настолько разозлился на каталонцев, что наколотил в дебютный сезон за «Атлетико» 21 мяч, добавив к ним еще и три ассиста. Более того, на счету Суареса второй гол в ворота «Вальядолида», ставший для чемпионов Испании золотым.

Прошлым летом я оказался в сложной ситуации. Меня унизили. «Атлетико» открыл передо мной свои двери и дал возможность продолжать показывать свой уровень. Этот сезон дался мне тяжелее всего. Луис Суарес нападающий «Атлетико»

На радость Мадриду останавливаться форвард не намерен: Луис уже сообщил, что в следующем сезоне продолжит выступать за «Атлетико».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPL5jb7LytW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPL5jb7LytW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPL5jb7LytW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Football VAR (@foot.var)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Милан — столица футбольной Италии

Чемпион Италии: «Интер»

«Интер» Лига чемпионов: «Интер», «Милан», «Аталанта», «Ювентус»

«Интер», «Милан», «Аталанта», «Ювентус» Лига Европы: «Наполи», «Лацио»

«Наполи», «Лацио» Лига конференций: «Рома»

«Рома» Вылетели/пришли: «Беневенто», «Кротоне», «Парма» / «Эмполи», «Салернитана» + победитель пары «Венеция» — «Читтаделла»

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Прошедший сезон, безусловно, хочется поскорее забыть футболистам и фанатам «Ювентуса». После увольнения Маурицио Сарри «старая сеньора» сделала ставку на Андреа Пирло… И погрузилась в еще больший мрак. С новым главным тренером 34-кратные чемпионы Италии не только вылетели на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, но еще и остались без золота Серии А… И когда еще Криштиану Роналду радовался просто попаданию в квалификацию ЛЧ? «Юве» даже не смог попасть в тройку, пропустив вперед «Аталанту» Алексея Миранчука.

Очевидно, туринцев ждет перестройка. Как сообщают зарубежные СМИ, Пирло может быть уволен со дня на день, а Роналду спешно покинет Италию. Ужасный год для португальца не скрасит ни звание лучшего бомбардира чемпионата Италии (29 голов), ни Кубок страны.

Однако проблемы «Ювентуса» волнуют только Турин. В Милане же все замечательно: оба гранда из столицы мировой моды оккупировали верхушку турнирной таблицы.

Так, Златан Ибрагимович затащил «Милан» на второе место. Как же непросто поверить, что «россонери» услышат гимн Лиги чемпионов впервые с 2014 года!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CNfstdnAhcj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CNfstdnAhcj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CNfstdnAhcj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AC Milan (@acmilan)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Скудетто» же досталось «Интеру». Главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте все-таки обогнал бывший клуб «Ювентус» и на третий год с сине-черными прервал ежегодные награждения в Турине. Празднования переместились к собору Дуомо: после великого «требла» с Жозе Моуринью болельщики ждали нового триумфа ни много ни мало 11 лет.

Закономерный итог выдающегося года. Девяносто одно очко, почти 90 голов. Лучшая защита, вторая в чемпионате атака — мы добились чего-то прекрасного и важного. Думаю, причислю это чемпионство к числу своих главных достижений. Я выдержал давление, когда пришел в «Интер»… А кому посвящу победу? Себе. Потому что знаю, каким был тяжелым этот путь в последние два года. Не обошлось без моментов, когда я сомневался. Но мы сильны, мы все преодолели. Парни были хороши, я тоже! Антонио Конте главный тренер «Интера»

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPOIhtPtKuV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPOIhtPtKuV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPOIhtPtKuV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Inter (@inter)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Интрига покинула чат…

Чемпион Германии: «Бавария»

Лига чемпионов: «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия Дортмунд», «Вольфсбург»

Лига Европы: «Айнтрахт», «Байер»

Лига конференций: «Унион Берлин»

Вылетели/пришли: «Шальке», «Вердер» / «Бохум», «Хольштайн Киль» / стыковой матч «Кельн» против «Гройтер Фюрта»

…причем сделала это еще в сезоне-2012/13. Вот уже на протяжении девяти лет «Бавария» не дает даже намека на то, чтобы ослабить свои позиции в Германии.

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В этом сезоне, как и в предыдущих двух, мюнхенцы долго запрягали: за первую строчку хотели повоевать соперники из Лейпцига и Дортмунда. Но не хватило ресурсов. Самый дорогой клуб страны, состав которого на голову превосходит «символическую сборную Бундеслиги без «Баварии», 99 раз огорчал оппонентов и ни разу не уходил с поля без гола. В мае отрыв от ближайшего преследователя увеличился до 13 очков, так что 31-ю победу в национальном первенстве удалось отпраздновать за три матча до финиша.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPP0o0LFgeT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPP0o0LFgeT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPP0o0LFgeT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация MEISTER (@fcbayern)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

К слову, очередная салатница может стать последней не только для тренера Ханса-Дитера Флика, который возглавит сборную Германии после Евро-2020. Лидер клуба Роберт Левандовски летом может пополнить «Манчестер Сити» или «Челси».

Переезд польского форварда в АПЛ видится логичным. Собраны все титулы в Германии, трофей ЛЧ и россыпь индивидуальных наград, включая «Золотую бутсу — 2021». Побит рекорд Герда Мюллера по количеству голов за сезон в чемпионате (41 мяч в 29 встречах; в среднем — 1,41 за игру). Согласитесь, что Роберту уже нечего доказывать в красной футболке.

Не пора ли примерить голубую или синюю?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CO5iglxhzwd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CO5iglxhzwd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CO5iglxhzwd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Провинция — сенсация

Чемпион Франции: «Лилль»

«Лилль» Лига чемпионов: «Лилль», «Пари Сен-Жермен», «Монако»

«Лилль», «Пари Сен-Жермен», «Монако» Лига Европы: «Лион», «Марсель»

«Лион», «Марсель» Лига конференций: «Ренн»

«Ренн» Вылетели/пришли: «Ним», «Дижон» / «Труа», «Клермон» / стыковая встреча «Нант» — «Тулуза»

Четыре года правления «ПСЖ» официально подошли к концу — в нынешнем сезоне Неймар и Киллиан Мбаппе остались без золота. И кто тому виной? Не побеждавший с 2011-го «Лилль». «Доги», состав которых почти в три раза дешевле, чем у столичного гранда (298 миллионов против 829 миллионов евро), воспользовались кризисом Парижа на старте Лиги 1 и спустя десять лет вернули титул.

Отметить в составе четырехкратных чемпионов Франции стоит 35-летнего форварда Бурака Йылмаза (в активе турка 16 голов) и португальскую звезду Евро-2016 Ренату Санчеша, успешно реанимировавшего карьеру в «Лилле».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPOr1DZKRQc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPOr1DZKRQc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPOr1DZKRQc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от LOSC (@losclive)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, до последнего тура на золото претендовал и «Монако» Александра Головина, однако довольствоваться россиянину пришлось третьим местом и утешительной путевкой в ЛЧ через квалификацию. Которая, впрочем, может превратиться в прямой билет в случае победы «Челси» над «Сити» 29 мая.