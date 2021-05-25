Месть Суареса, рекорд Левандовски и печаль Роналду: итоги сезона-2020/21
А еще «Сити» Гвардиолы стал лучшим в АПЛ, а «Лилль» неожиданно прервал гегемонию Парижа в Лиге 1 — 23 мая подошли к концу главные европейские чемпионаты.
А еще «Сити» Гвардиолы стал лучшим в АПЛ, а «Лилль» неожиданно прервал гегемонию Парижа в Лиге 1 — 23 мая подошли к концу главные европейские чемпионаты.
Минувшие выходные стали самыми жаркими для Английской
Чем же еще запомнилось воскресенье?
Новый клуб Кейна тем временем празднует чемпионство. Третье за последние четыре года, седьмое в истории. И несмотря на обилие побед, еще никогда команда Хосепа Гвардиолы не выглядела столь безупречно. После неудач на европейской арене (прошлогодний четвертьфинал ЛЧ против «Лиона» чуть не похоронил карьеру Пепа в Манчестере) «горожане» наконец достигли пика.
Этот сезон не похож ни на один другой. Самый сложный титул. Мы всегда будем помнить то, как победили. Очень горжусь, что являюсь тренером этих футболистов. Они особенные… Пройти через этот сезон, со всеми ограничениями и трудностями, и показать стабильность, которая у нас была, — это великолепно!
Однако главный бой для Гвардиолы еще впереди. В субботу к
Пожалуй, один из самых разочаровывающих розыгрышей Примеры в XXI веке. Еще никогда борьба за чемпионство не была такой слабой… Хотя борьбой это назвать сложно. По весне «Атлетико», «Реал» и «Барселона» начали играть в поддавки, каждый тур даря новые шансы заклятым соперникам. В странном конкурсе «проиграла» банда Диего Симеоне: «матрасники», уверенно шедшие в начальной части первенства на первом месте, быстро растеряли преимущество, но все же взяли 11-е золото в своей истории.
Как всегда постарались вратарь Ян Облак и защита (18 сухих матчей — лучший показатель турнира), но главный вклад в первое с 2014 года золото внес опальный Луис Суарес. Изгнанный из «Барсы» летом 2020-го уругваец настолько разозлился на каталонцев, что наколотил в дебютный сезон за «Атлетико» 21 мяч, добавив к ним еще и три ассиста. Более того, на счету Суареса второй гол в ворота «Вальядолида», ставший для чемпионов Испании золотым.
Прошлым летом я оказался в сложной ситуации. Меня унизили. «Атлетико» открыл передо мной свои двери и дал возможность продолжать показывать свой уровень. Этот сезон дался мне тяжелее всего.
На радость Мадриду останавливаться форвард не намерен: Луис уже сообщил, что в следующем сезоне продолжит выступать за «Атлетико».
Прошедший сезон, безусловно, хочется поскорее забыть футболистам и фанатам «Ювентуса». После увольнения Маурицио Сарри «старая сеньора» сделала ставку на Андреа Пирло… И погрузилась в еще больший мрак. С новым главным тренером 34-кратные чемпионы Италии не только вылетели на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, но еще и остались без золота Серии А… И когда еще Криштиану Роналду радовался просто попаданию в квалификацию ЛЧ? «Юве» даже не смог попасть в тройку, пропустив вперед «Аталанту» Алексея Миранчука.
Очевидно, туринцев ждет перестройка. Как сообщают зарубежные СМИ, Пирло может быть уволен со дня на день, а Роналду спешно покинет Италию. Ужасный год для португальца не скрасит ни звание лучшего бомбардира чемпионата Италии (29 голов), ни Кубок страны.
Однако проблемы «Ювентуса» волнуют только Турин. В Милане же все замечательно: оба гранда из столицы мировой моды оккупировали верхушку турнирной таблицы.
Так, Златан Ибрагимович затащил «Милан» на второе место. Как же непросто поверить, что «россонери» услышат гимн Лиги чемпионов впервые с 2014 года!
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Закономерный итог выдающегося года. Девяносто одно очко, почти 90 голов. Лучшая защита, вторая в чемпионате атака — мы добились
чего-топрекрасного и важного. Думаю, причислю это чемпионство к числу своих главных достижений. Я выдержал давление, когда пришел в «Интер»… А кому посвящу победу? Себе. Потому что знаю, каким был тяжелым этот путь в последние два года. Не обошлось без моментов, когда я сомневался. Но мы сильны, мы все преодолели. Парни были хороши, я тоже!
…причем сделала это еще в сезоне-2012/13. Вот уже на протяжении девяти лет «Бавария» не дает даже намека на то, чтобы ослабить свои позиции в Германии.
В этом сезоне, как и в предыдущих двух, мюнхенцы долго запрягали: за первую строчку хотели повоевать соперники из Лейпцига и Дортмунда. Но не хватило ресурсов. Самый дорогой клуб страны, состав которого на голову превосходит «символическую сборную Бундеслиги без «Баварии», 99 раз огорчал оппонентов и ни разу не уходил с поля без гола. В мае отрыв от ближайшего преследователя увеличился до 13 очков, так что 31-ю победу в национальном первенстве удалось отпраздновать за три матча до финиша.
К слову, очередная салатница может стать последней не только для тренера
Переезд польского форварда в АПЛ видится логичным. Собраны все титулы в Германии, трофей ЛЧ и россыпь индивидуальных наград, включая «Золотую бутсу — 2021». Побит рекорд Герда Мюллера по количеству голов за сезон в чемпионате (41 мяч в 29 встречах; в среднем — 1,41 за игру). Согласитесь, что Роберту уже нечего доказывать в красной футболке.
Не пора ли примерить голубую или синюю?
Четыре года правления «ПСЖ» официально подошли к концу — в нынешнем сезоне Неймар и Киллиан Мбаппе остались без золота. И кто тому виной? Не побеждавший с 2011-го «Лилль». «Доги», состав которых почти в три раза дешевле, чем у столичного гранда (298 миллионов против 829 миллионов евро), воспользовались кризисом Парижа на старте Лиги 1 и спустя десять лет вернули титул.
Отметить в составе четырехкратных чемпионов Франции стоит 35-летнего форварда Бурака Йылмаза (в активе турка 16 голов) и португальскую звезду Евро-2016 Ренату Санчеша, успешно реанимировавшего карьеру в «Лилле».
Кстати, до последнего тура на золото претендовал и «Монако» Александра Головина, однако довольствоваться россиянину пришлось третьим местом и утешительной путевкой в ЛЧ через квалификацию. Которая, впрочем, может превратиться в прямой билет в случае победы «Челси» над «Сити» 29 мая.
Иван Орехов