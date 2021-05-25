Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Зарубежный
23.05
Реймс
Бордо
12
Футбол. Еврокубки
26.05
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
11Оливейра — новый чемпион UFC в легком весе
14Звездный вечер бокса Басты: как это было
10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месть Суареса, рекорд Левандовски и печаль Роналду: итоги сезона-2020/21

А еще «Сити» Гвардиолы стал лучшим в АПЛ, а «Лилль» неожиданно прервал гегемонию Парижа в Лиге 1 — 23 мая подошли к концу главные европейские чемпионаты.

Наверх
Источник: AFP 2021

Лучшая сборка «горожан»

  • Чемпион Англии: «Манчестер Сити»
  • Лига чемпионов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси»
  • Лига Европы: «Лестер», «Вест Хэм»
  • Лига конференций: «Тоттенхэм»
  • Вылетели/пришли: «Фулхэм», «Вест Бромвич», «Шеффилд» / «Норвич», «Уотфорд» + победитель противостояния «Брентфорд» — «Суонси»
Читайте также
Профсоюз английских тренеров назвал Гвардиолу лучшим по итогам года

Минувшие выходные стали самыми жаркими для Английской премьер-лиги (АПЛ) в этом году, ведь в заключительном 38-м туре решалась судьба двух путевок в Лигу чемпионов. На них претендовали «Ливерпуль», «Челси» и «Лестер» — лишними в этом треугольнике оказались «лисы». Джейми Варди и компания проиграли «Тоттенхэму», получив «двушку» от Гарета Бэйла, и теперь испытают себя во втором по значимости клубном турнире Европы.

Чем же еще запомнилось воскресенье? Во-первых, «Арсенал» пролетел даже мимо Лиги конференций. Канониры не выступят на еврокубках впервые с сезона-1995/96. Во-вторых, главная ударная мощь Англии Харри Кейн красиво попрощался с «Тоттенхэмом», став лучшим бомбардиром и ассистентом сезона. Если не случится форс-мажора, нападающий продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

Новый клуб Кейна тем временем празднует чемпионство. Третье за последние четыре года, седьмое в истории. И несмотря на обилие побед, еще никогда команда Хосепа Гвардиолы не выглядела столь безупречно. После неудач на европейской арене (прошлогодний четвертьфинал ЛЧ против «Лиона» чуть не похоронил карьеру Пепа в Манчестере) «горожане» наконец достигли пика.

Этот сезон не похож ни на один другой. Самый сложный титул. Мы всегда будем помнить то, как победили. Очень горжусь, что являюсь тренером этих футболистов. Они особенные… Пройти через этот сезон, со всеми ограничениями и трудностями, и показать стабильность, которая у нас была, — это великолепно!
Хосеп Гвардиола
главный тренер «Манчестер Сити»

Однако главный бой для Гвардиолы еще впереди. В субботу к красавцу-кубку АПЛ «Сити» может добавить «ушастый» трофей Лиги чемпионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сезон имени Луиса Суареса

  • Чемпион Испании: «Атлетико»
  • Лига чемпионов: «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Севилья» (может опуститься в Лигу Европы, если «Вильярреал» в среду выиграет финал ЛЕ)
  • Лига Европы: «Реал Сосьедад», «Бетис»
  • Лига конференций: «Вильярреал» (сохраняет шансы на ЛЧ)
  • Вылетели/пришли: «Уэска», «Вальядолид», «Эйбар» / «Эспаньол», «Мальорка» + победитель плей-офф
Читайте также
«Барселона» и «Реал» сыграют в полуфинале Суперкубка Испании, в другом — «Атлетико» и «Атлетик»

Пожалуй, один из самых разочаровывающих розыгрышей Примеры в XXI веке. Еще никогда борьба за чемпионство не была такой слабой… Хотя борьбой это назвать сложно. По весне «Атлетико», «Реал» и «Барселона» начали играть в поддавки, каждый тур даря новые шансы заклятым соперникам. В странном конкурсе «проиграла» банда Диего Симеоне: «матрасники», уверенно шедшие в начальной части первенства на первом месте, быстро растеряли преимущество, но все же взяли 11-е золото в своей истории.

Как всегда постарались вратарь Ян Облак и защита (18 сухих матчей — лучший показатель турнира), но главный вклад в первое с 2014 года золото внес опальный Луис Суарес. Изгнанный из «Барсы» летом 2020-го уругваец настолько разозлился на каталонцев, что наколотил в дебютный сезон за «Атлетико» 21 мяч, добавив к ним еще и три ассиста. Более того, на счету Суареса второй гол в ворота «Вальядолида», ставший для чемпионов Испании золотым.

Прошлым летом я оказался в сложной ситуации. Меня унизили. «Атлетико» открыл передо мной свои двери и дал возможность продолжать показывать свой уровень. Этот сезон дался мне тяжелее всего.
Луис Суарес
нападающий «Атлетико»

На радость Мадриду останавливаться форвард не намерен: Луис уже сообщил, что в следующем сезоне продолжит выступать за «Атлетико».

Во время загрузки произошла ошибка.

Милан — столица футбольной Италии

  • Чемпион Италии: «Интер»
  • Лига чемпионов: «Интер», «Милан», «Аталанта», «Ювентус»
  • Лига Европы: «Наполи», «Лацио»
  • Лига конференций: «Рома»
  • Вылетели/пришли: «Беневенто», «Кротоне», «Парма» / «Эмполи», «Салернитана» + победитель пары «Венеция» — «Читтаделла»
Читайте также
Роналду признан лучшим игроком сезона в «Ювентусе»

Прошедший сезон, безусловно, хочется поскорее забыть футболистам и фанатам «Ювентуса». После увольнения Маурицио Сарри «старая сеньора» сделала ставку на Андреа Пирло… И погрузилась в еще больший мрак. С новым главным тренером 34-кратные чемпионы Италии не только вылетели на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, но еще и остались без золота Серии А… И когда еще Криштиану Роналду радовался просто попаданию в квалификацию ЛЧ? «Юве» даже не смог попасть в тройку, пропустив вперед «Аталанту» Алексея Миранчука.

Очевидно, туринцев ждет перестройка. Как сообщают зарубежные СМИ, Пирло может быть уволен со дня на день, а Роналду спешно покинет Италию. Ужасный год для португальца не скрасит ни звание лучшего бомбардира чемпионата Италии (29 голов), ни Кубок страны.

Однако проблемы «Ювентуса» волнуют только Турин. В Милане же все замечательно: оба гранда из столицы мировой моды оккупировали верхушку турнирной таблицы.

Так, Златан Ибрагимович затащил «Милан» на второе место. Как же непросто поверить, что «россонери» услышат гимн Лиги чемпионов впервые с 2014 года!

Во время загрузки произошла ошибка.

«Скудетто» же досталось «Интеру». Главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте все-таки обогнал бывший клуб «Ювентус» и на третий год с сине-черными прервал ежегодные награждения в Турине. Празднования переместились к собору Дуомо: после великого «требла» с Жозе Моуринью болельщики ждали нового триумфа ни много ни мало 11 лет.

Закономерный итог выдающегося года. Девяносто одно очко, почти 90 голов. Лучшая защита, вторая в чемпионате атака — мы добились чего-то прекрасного и важного. Думаю, причислю это чемпионство к числу своих главных достижений. Я выдержал давление, когда пришел в «Интер»… А кому посвящу победу? Себе. Потому что знаю, каким был тяжелым этот путь в последние два года. Не обошлось без моментов, когда я сомневался. Но мы сильны, мы все преодолели. Парни были хороши, я тоже!
Антонио Конте
главный тренер «Интера»
Во время загрузки произошла ошибка.

Интрига покинула чат…

  • Чемпион Германии: «Бавария»
  • Лига чемпионов: «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия Дортмунд», «Вольфсбург»
  • Лига Европы: «Айнтрахт», «Байер»
  • Лига конференций: «Унион Берлин»
  • Вылетели/пришли: «Шальке», «Вердер» / «Бохум», «Хольштайн Киль» / стыковой матч «Кельн» против «Гройтер Фюрта»

…причем сделала это еще в сезоне-2012/13. Вот уже на протяжении девяти лет «Бавария» не дает даже намека на то, чтобы ослабить свои позиции в Германии.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне, как и в предыдущих двух, мюнхенцы долго запрягали: за первую строчку хотели повоевать соперники из Лейпцига и Дортмунда. Но не хватило ресурсов. Самый дорогой клуб страны, состав которого на голову превосходит «символическую сборную Бундеслиги без «Баварии», 99 раз огорчал оппонентов и ни разу не уходил с поля без гола. В мае отрыв от ближайшего преследователя увеличился до 13 очков, так что 31-ю победу в национальном первенстве удалось отпраздновать за три матча до финиша.

Во время загрузки произошла ошибка.

К слову, очередная салатница может стать последней не только для тренера Ханса-Дитера Флика, который возглавит сборную Германии после Евро-2020. Лидер клуба Роберт Левандовски летом может пополнить «Манчестер Сити» или «Челси».

Переезд польского форварда в АПЛ видится логичным. Собраны все титулы в Германии, трофей ЛЧ и россыпь индивидуальных наград, включая «Золотую бутсу — 2021». Побит рекорд Герда Мюллера по количеству голов за сезон в чемпионате (41 мяч в 29 встречах; в среднем — 1,41 за игру). Согласитесь, что Роберту уже нечего доказывать в красной футболке.

Не пора ли примерить голубую или синюю?

Во время загрузки произошла ошибка.

Провинция — сенсация

  • Чемпион Франции: «Лилль»
  • Лига чемпионов: «Лилль», «Пари Сен-Жермен», «Монако»
  • Лига Европы: «Лион», «Марсель»
  • Лига конференций: «Ренн»
  • Вылетели/пришли: «Ним», «Дижон» / «Труа», «Клермон» / стыковая встреча «Нант» — «Тулуза»

Четыре года правления «ПСЖ» официально подошли к концу — в нынешнем сезоне Неймар и Киллиан Мбаппе остались без золота. И кто тому виной? Не побеждавший с 2011-го «Лилль». «Доги», состав которых почти в три раза дешевле, чем у столичного гранда (298 миллионов против 829 миллионов евро), воспользовались кризисом Парижа на старте Лиги 1 и спустя десять лет вернули титул.

Отметить в составе четырехкратных чемпионов Франции стоит 35-летнего форварда Бурака Йылмаза (в активе турка 16 голов) и португальскую звезду Евро-2016 Ренату Санчеша, успешно реанимировавшего карьеру в «Лилле».

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, до последнего тура на золото претендовал и «Монако» Александра Головина, однако довольствоваться россиянину пришлось третьим местом и утешительной путевкой в ЛЧ через квалификацию. Которая, впрочем, может превратиться в прямой билет в случае победы «Челси» над «Сити» 29 мая.

Иван Орехов

 Леопардовое бикини вместо коньков: российская фигуристка покорила соцсети
'Что надо, папа снял': фанаты похвалили неудачное фото Ефимовой
Возрастное ограничение 18+
«Вышли расхлябанными»: игроки сборной России — о поражении на ЧМ
Репутацию нового тренера «Спартака» прибили еще до назначения
Хабиб отклонил предложение в 100 миллионов долларов за бой
Чехия одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею
«Спартак» сократил траты на тренерский штаб
«Флорида» перестала бить Кучерова и начала играть в хоккей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь