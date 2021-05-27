В массовой драке на футбольном матче в Приморье пострадали три человека

«В Артеме Приморского края полиция привлекла к административной ответственности организаторов футбольного матча и задержала болельщиков-участников инцидента», — отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, чьи слова приводятся в сообщении.

В полицию поступило сообщение местного жителя о том, что в районе стадиона «Энергия» происходит драка.

Прибывшие на место полицейские установили, что на стадионе проходил матч между футбольными командами «Энергия-Димир» (поселок Артемовский) и Краевой спортивной школой Олимпийского резерва (Владивосток). Спортивное мероприятие с правоохранительными органами и администрацией Артемовского городского округа организаторы не согласовали.

«Между болельщиками произошел конфликт, переросший в драку. В результате трое мужчин обратились в медицинское учреждение. Полицейские задержали и доставили в отдел полиции активных участников конфликта — жителей Владивостока в возрасте 23, 19, 18 и 16 лет», — сообщает полиция.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.