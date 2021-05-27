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15:58 (мск), источник: ТАСС

РФС рассмотрит эпизод с потасовкой в матче молодежного первенства в Грозном

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод с потасовкой в матче 28-го тура молодежного первенства страны между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом». Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в четверг в Грозном и завершилась победой «Локомотива» со счетом 5:1. В конце матча произошла потасовка между футболистами обеих команд, по итогам которой игроки «Ахмата» Лечи Садулаев, Турпал-Али Ибишев и Абдул-Малик Джакуев получили красные карточки.

«Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения, — сказал Зеленов. — В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражен. Все материалы будут переданы в КДК РФС».

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