РФС рассмотрит эпизод с потасовкой в матче молодежного первенства в Грозном

Встреча прошла в четверг в Грозном и завершилась победой «Локомотива» со счетом 5:1. В конце матча произошла потасовка между футболистами обеих команд, по итогам которой игроки «Ахмата» Лечи Садулаев, Турпал-Али Ибишев и Абдул-Малик Джакуев получили красные карточки.

«Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения, — сказал Зеленов. — В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражен. Все материалы будут переданы в КДК РФС».