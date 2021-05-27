«Локомотив» призвал наказать зачинщиков драки в матче молодежного первенства с «Ахматом»

Встреча 28-го тура молодежного первенства прошла в четверг в Грозном и завершилась победой «Локомотива» со счетом 5:1.

Читайте также РФС рассмотрит эпизод с потасовкой в матче молодежного первенства в Грозном

В конце матча произошла потасовка между футболистами обеих команд, по итогам которой игроки «Ахмата» Лечи Садулаев, Турпал-Али Ибишев и Абдул-Малик Джакуев получили красные карточки.

«Футбольный клуб “Локомотив” располагает фото- и видеосвидетельствами произошедшего. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нем виновных. Футбол — контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что два игрока железнодорожников получили травмы, им оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие пройдут углубленное обследование на предмет наличия более серьезных повреждений. Также в клубе подчеркнули, что игроки команды не были настроены на участие в потасовке.