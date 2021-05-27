Матч в Грозном закончился дракой! Что грозит игроку молодёжки «Ахмата» за удар судьи?

Хозяева получили пять мячей от «Локомотива» и три красных карточки — от арбитра.

Пока РПЛ встала на паузу, болельщиков продолжают развлекать игроки помоложе. Сегодня в Грозном местный «Ахмат» принимал московский «Локомотив» в матче 10-го тура плей-офф молодёжного первенства России. Матч завершился скандалом — на 83-й минуте футболист хозяев Лечи Садулаев возмутился второй жёлтой карточкой, после чего на поле вспыхнула драка.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d0050f14af98104cefb6" data-vnd="d0050f14af98104cefb6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d0050f14af98104cefb6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения, — заявил пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов. — В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражён.

Реакция «Ахмата» и «Локомотива»

В «Ахмате» к ситуации отнеслись спокойно: в пресс-службе клуба заявили, что «ничего криминального» в произошедшем не видят: «Наш футболист получил вторую жёлтую карточку. Он возмутится этим решением судьи, после чего началась небольшая потасовка. Если наш футболист толкнул судью, то этот инцидент должен рассматривать КДК. Не видим в произошедшем ничего криминального, это обычная ситуация: играют молодые ребята, все хотят победить, отсюда и эмоции. Это футбол».



«Чемпионат» обратился за комментарием к главному тренеру молодёжной команды «Локо» Максиму Мишаткину, но он говорить на эту тему отказался.

Официальный «Локомотив» отреагировал на инцидент заявлением следующего содержания:



«27 мая 2021 года во время проведения матча молодёжного первенства РПЛ между командами “Ахмат” и “Локомотив” в Грозном произошёл недопустимый инцидент. При счёте 5:1 в пользу команды “Локомотив” футболисты “Ахмата” позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке. В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста “Локомотива” получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углублённое обследование на предмет наличия более серьёзных повреждений. Футбольный клуб “Локомотив” располагает фото- и видеосвидетельствами произошедшего. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нём виновных. Футбол — контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее — агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе».

Что грозит Садулаеву?

Все материалы матча будут переданы в КДК РФС. Очевидно, что теперь игрокам хозяев грозит дисквалификация, а больше всего достанется парню, который «оказал физическое воздействие» на главного арбитра матча Максима Чембулатова.

Толчок официального лица матча — нарушение 95 статьи дисциплинарного регламента. Как рассказал «Чемпионату» спортивный юрист Юрий Зайцев, за это полагается дисквалификация на шесть матчей. Более того, должен быть и штраф — для молодёжного первенства он составляет от 70 до 200 тысяч рублей.

Кстати, трансляция матча на официальном сайте «Ахмата» прервалась после первого тайма. Игра завершилась разгромной победой «Локо» со счётом 5:1.