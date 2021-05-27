Матч в Грозном закончился дракой! Что грозит игроку молодёжки «Ахмата» за удар судьи?
«Локомотив» разгромил соперника, а арбитр показал три красных карточки.
«Локомотив» разгромил соперника, а арбитр показал три красных карточки.
Хозяева получили пять мячей от «Локомотива» и три красных карточки — от арбитра.
Пока РПЛ встала на паузу, болельщиков продолжают развлекать игроки помоложе. Сегодня в Грозном местный «Ахмат» принимал московский «Локомотив» в матче 10-го тура
— Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения, — заявил
В «Ахмате» к ситуации отнеслись спокойно: в
«Чемпионат» обратился за комментарием к главному тренеру молодёжной команды «Локо» Максиму Мишаткину, но он говорить на эту тему отказался.
Официальный «Локомотив» отреагировал на инцидент заявлением следующего содержания:
«27 мая 2021 года во время проведения матча молодёжного первенства РПЛ между командами “Ахмат” и “Локомотив” в Грозном произошёл недопустимый инцидент. При счёте 5:1 в пользу команды “Локомотив” футболисты “Ахмата” позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке. В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста “Локомотива” получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углублённое обследование на предмет наличия более серьёзных повреждений. Футбольный клуб “Локомотив” располагает фото- и видеосвидетельствами произошедшего. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нём виновных. Футбол — контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее — агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе».
Все материалы матча будут переданы в КДК РФС. Очевидно, что теперь игрокам хозяев грозит дисквалификация, а больше всего достанется парню, который «оказал физическое воздействие» на главного арбитра матча Максима Чембулатова.
Кстати, трансляция матча на официальном сайте «Ахмата» прервалась после первого тайма. Игра завершилась разгромной победой «Локо» со счётом 5:1.
Максим Пахомов