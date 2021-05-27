«Ахмат» о потасовке на матче: Осуждаем любые проявления неуважения

Встреча молодежного первенства России «Ахмат» — «Локомотив» прошла в четверг в Грозном и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В конце матча произошла потасовка между игроками команд. На 83-й минуте поле после второй желтой карточки покинул полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев. Также арбитр Максим Чембулатов показал красные карточки футболистам «Ахмата» Абдулу-Малику Джакуеву и Турпалу-Али Ибишеву.

«Наш футболист Лечи Садулаев не совладал с нервами после того, как получил вторую желтую карточку, толкнул судью, соответственно будет решение КДК, посмотрим, каким будет наказание. Мы и генеральный директор клуба тоже сказал, что осуждаем любые проявления неуважения на футбольном поле», — отметил Хаджиев.

Он подчеркнул, что молодые футболисты должны совершенствовать мастерство, показывать талант и добиваться успеха на поле, а эмоции должны быть чисто спортивными.

«Чем раньше они к этому придут, тем лучше… Надо свой талант и энергию направлять на футбол и зрелищность для болельщиков, а не на действия, которые не красят футбол», — отметил Хаджиев.