Футбольный матч в Приморье закончился поражением обеих команд
ВЛАДИВОСТОК, 1 июн — РИА Новости. Футбольный матч чемпионата Приморья закончился техническим поражением обеих команд
ВЛАДИВОСТОК, 1 июн — РИА Новости. Футбольный матч чемпионата Приморья закончился техническим поражением обеих команд
На стадионе «Энергия» в Артеме 26 мая играли «Энергия-Димир» (поселок Артемовский) и Краевая спортивная школа Олимпийского резерва (КСШОР, Владивосток, воспитанники клуба «Луч»). Полиция заявила, что организаторы не согласовали матч с УМВД и администрацией Артемовского городского округа.
По данным полиции, болельщики затеяли драку, в результате трое мужчин обратились в больницу, задержаны несколько жителей Владивостока в возрасте от 16 до 23 лет. На директора и тренера спортивной школы, организовавших матч, составлены административные протоколы. В Федерации футбола Приморского края РИА Новости сообщали, что инцидент рассмотрит
«Засчитать техническое поражение команде «КСШОР» за вмешательство в ход матча лиц, не являющихся игроками и официальными лицами команды, повлекшее прекращение матча, а затем массовые беспорядки, в результате которого были составлены административные протоколы на болельщиков команды «КСШОР», — говорится в решении комитета.
Также техническое поражение засчитано команде «Энергия-Димир» — за то, что принимающая сторона не смогла обеспечить условия проведения матча, что повлекло срыв игры.
«Из-за возникновения беспорядков на стадионе, повлекших за собой тяжкие последствия, а также остановку (прерывание) матча… дисквалифицировать стадион на три домашних мачта», — решил КДК.
Также региональной федерации футбола рекомендовано обратиться к правоохранителям, чтобы привлечь к ответственности хулиганов и запретить им посещать стадионы на срок до семи месяцев.