Футбольный матч в Приморье закончился поражением обеих команд

На стадионе «Энергия» в Артеме 26 мая играли «Энергия-Димир» (поселок Артемовский) и Краевая спортивная школа Олимпийского резерва (КСШОР, Владивосток, воспитанники клуба «Луч»). Полиция заявила, что организаторы не согласовали матч с УМВД и администрацией Артемовского городского округа.

По данным полиции, болельщики затеяли драку, в результате трое мужчин обратились в больницу, задержаны несколько жителей Владивостока в возрасте от 16 до 23 лет. На директора и тренера спортивной школы, организовавших матч, составлены административные протоколы. В Федерации футбола Приморского края РИА Новости сообщали, что инцидент рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--baf98703e2f776d377b6" data-vnd="baf98703e2f776d377b6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=baf98703e2f776d377b6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Засчитать техническое поражение команде «КСШОР» за вмешательство в ход матча лиц, не являющихся игроками и официальными лицами команды, повлекшее прекращение матча, а затем массовые беспорядки, в результате которого были составлены административные протоколы на болельщиков команды «КСШОР», — говорится в решении комитета.

Также техническое поражение засчитано команде «Энергия-Димир» — за то, что принимающая сторона не смогла обеспечить условия проведения матча, что повлекло срыв игры.

«Из-за возникновения беспорядков на стадионе, повлекших за собой тяжкие последствия, а также остановку (прерывание) матча… дисквалифицировать стадион на три домашних мачта», — решил КДК.