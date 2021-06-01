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09:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футбольный матч в Приморье закончился поражением обеих команд

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн — РИА Новости. Футбольный матч чемпионата Приморья закончился техническим поражением обеих команд из-за драки болельщиков, сообщается на сайте региональной Федерации футбола.

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На стадионе «Энергия» в Артеме 26 мая играли «Энергия-Димир» (поселок Артемовский) и Краевая спортивная школа Олимпийского резерва (КСШОР, Владивосток, воспитанники клуба «Луч»). Полиция заявила, что организаторы не согласовали матч с УМВД и администрацией Артемовского городского округа.

По данным полиции, болельщики затеяли драку, в результате трое мужчин обратились в больницу, задержаны несколько жителей Владивостока в возрасте от 16 до 23 лет. На директора и тренера спортивной школы, организовавших матч, составлены административные протоколы. В Федерации футбола Приморского края РИА Новости сообщали, что инцидент рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет.

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«Засчитать техническое поражение команде «КСШОР» за вмешательство в ход матча лиц, не являющихся игроками и официальными лицами команды, повлекшее прекращение матча, а затем массовые беспорядки, в результате которого были составлены административные протоколы на болельщиков команды «КСШОР», — говорится в решении комитета.

Также техническое поражение засчитано команде «Энергия-Димир» — за то, что принимающая сторона не смогла обеспечить условия проведения матча, что повлекло срыв игры.

«Из-за возникновения беспорядков на стадионе, повлекших за собой тяжкие последствия, а также остановку (прерывание) матча… дисквалифицировать стадион на три домашних мачта», — решил КДК.

Также региональной федерации футбола рекомендовано обратиться к правоохранителям, чтобы привлечь к ответственности хулиганов и запретить им посещать стадионы на срок до семи месяцев.

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